【出展募集スタート！】テロ対策特殊装備展(SEECAT)‘26

アテックス株式会社

株式会社東京ビッグサイトは、2026年9月30日(水)から10月2日(金)までの3日間、東京ビッグサイト南ホールにて開催する『テロ対策特殊装備展(SEECAT)‘26（以下 SEECAT）』の出展募集を開始しました。

国内唯一のテロ対策に特化したビジネストレードショーであるSEECATには、テロ対策や国民保護・安全保障に関わる最新機器・サービス、情報が集まります。来場者を限定したクローズドショーとすることで、警察・消防・自衛隊などの治安関係者や重要インフラ・基幹インフラの危機管理関係者とのピンポイントなビジネスマッチングを創出しています。

出展募集は2026年５月 29 日（金）までとなっており、公式Webサイトよりオンラインでの申込が可能です。ご関心がございましたらお気軽にSEECAT事務局までお問い合わせください。

展示会の詳細は、公式Webサイトよりご確認いただけます。

◆SEECAT公式Webサイト https://www.seecat.biz/

＜展示会開催概要＞

テロ対策特殊装備展(SEECAT)’26

会 期：2026年9月30日(水)～10月2日(金) 10：00～17：00

会 場：東京ビッグサイト南ホール

主 催：株式会社東京ビッグサイト

特別協力：東京都

運 営：アテックス株式会社

展示規模：109社192小間（前回2025年10月実績）

来場者数：7,535名（前回2025年10月実績）

入 場 料 ：無料 ※完全事前来場登録制(入場審査通過者のみ)

※WEB入場申請の内容によって、入場不可の場合あり

同時開催：危機管理産業展(RISCON TOKYO)2026

＜展示会の特長・注目ポイント＞

1. 国内唯一！国内外のテロ対策製品・サービス・情報が一堂に会する専門展示会

世界各地では、公共空間や重要施設で予測困難な事案が相次ぎ、これまでの常識を覆す形で社会インフラの脆弱性が顕在化しています。特に潜在化するローンオフェンダーの脅威や、最新技術を悪用した新たな脅威への対応は、官民を問わず「全方位的な対策強化」が求められる共通の重要課題となっています。

SEECATは、テロの未然防止・対策を目的とした最新技術や情報を発信し、業界関係者がテロ対策の最前線で求める、信頼性の高い専門情報と最新技術が集結する中核的な場として厚い信頼を得ています。

＜SEECAT展示構成(出展対象)＞

■テーマ別展示ゾーン

≪NEW≫港湾・海洋警戒 ≪NEW≫インテリジェンス

ロボット／ドローン活用、航空・宇宙警戒、

CBRNEテロ対策、サイバーセキュリティ

■製品分野別展示

検知・検査・分析、 監視・警戒・解析システム、 通信機器・暗号技術、

侵入防止・入退室管理・生体認証システム、 特殊装備・個人装備品、

シミュレーター・トレーニング機材、 避難・救助・救急医療、

EMP（電磁パルス）対策、 シェルター、デュアルユース先進技術、

その他テロ対策全般

2. クローズドショー形式だからこそ実現する確実なマッチング

本展では入場審査を行い、来場者を『テロ対策』関係者のみに限定。治安関係者(警察・消防・自衛隊・海保・税関等)の来場者が全体の約4割となっており、来場者を限定するクローズドショー形式の展示会だからこそ実現する高精度なマッチングと圧倒的な出展者満足度が、本展の最大の特長となります。

３．テロ対策の“最前線”がここに！専門セミナーで関係者の来場を誘致します。

テロ対策に関わる各分野の第一人者を講師陣に招いたアドバンストセミナーを連日開講します。各種テロ対策や海外事例など、SEECATでしか聴けない専門的なプログラムを用意し、テロ対策分野に関心の高い来場者を誘致していきます。

＜本件に関するお問い合わせ＞

SEECAT 事務局

TEL：03-3503-7641 FAX：03-3503-7620

E-Mail：ofc@seecat.biz