【スタートアップ出展募集】危機管理産業展(RISCON TOKYO)2026 『Risk Control Startups』のご案内

株式会社東京ビッグサイトは、2026年9月30日(水)から10月2日(金)までの3日間、東京ビッグサイト南展示棟全館（南1～4ホール）にて開催する『危機管理産業展(RISCON TOKYO)2026（以下 RISCON）』にてスタートアップ企業を対象とした出展ゾーン『Risk Control Startups』を併設いたします。

今年で22回目の開催を迎える本展は、スタートアップ出展ゾーン『Risk Control Startups』を設置し、防災・BCP・セキュリティ分野における最新技術・革新的なアイデアを持つ企業の出展を募集します。『Risk Control Startups』の出展プランは、通常よりもリーズナブルな価格設定となっており、会場内でのピッチの機会も用意しています。

本展では国・自治体関係者をはじめ、インフラや商業施設、製造業、情報通信等あらゆる業界の経営層や管理・総務部門など組織の危機管理を担うキーパーソンが来場し、質の高いビジネスマッチングを実現します。

出展募集は2026年５月 29 日（金）までとなっており、公式Webサイトよりオンラインでの申込が可能です。出展にご関心がございましたらお気軽にRISCON TOKYO事務局までお問い合わせください。

展示会の詳細は、公式Webサイトよりご確認いただけます。

◆RISCON公式Webサイト https://www.kikikanri.biz/

◆『Risk Control Startups』出展資料 https://www.kikikanri.biz/common/pdf/2026startup_guide_riscon_t7S.pdf

＜展示会開催概要＞

危機管理産業展(RISCON TOKYO)2026

会 期：2026年9月30日(水)～10月2日(金) 10：00～17：00

会 場：東京ビッグサイト南展示棟全館（南1～4ホール）

主 催：株式会社東京ビッグサイト

特別協力：東京都

運 営：アテックス株式会社

展示規模：348社506小間（前回2025年10月実績）

来場者数：19,622名（前回2025年10月実績）

入 場 料：無料（完全事前来場登録制）

同時開催：テロ対策特殊装備展(SEECAT)’26

■スタートアップ出展ゾーン『Risk Control startups』の特徴

1. リーズナブルな出展プラン

危機管理分野への新規参入の足がかりとして、基本装飾も含んだ出展しやすい価格帯のスタートアップ専用プランをご用意しました。

2. 危機管理業界No1展示会でのビジネスマッチング！

危機管理分野の業界関係者が一堂に集うため、貴社のビジネス拡大や提携パートナー探しなど事業の進展を加速させます。

3. ピッチ（１日2０分、3日間）がブースプランに付属！

ゾーン内のプレゼンスペースにて、自社の製品・サービス、今後の展開ビジョンなどをPRできます。

出展ゾーンイメージ

■スタートアップゾーン 出展対象企業

〇危機管理産業展(RISCON TOKYO)へ初めて出展する。

または、危機管理産業展2025の同ゾーンに出展した。

〇会社設立が2017年1月1日以降の企業・団体・機関である。

〇日本国内の企業・団体・機関である。

〇自社が企画・開発に携わり、危機管理産業展の出展対象（※）となる製品・サービス等を保有している

※出展対象分野

本展の主要3分野である「防災・減災」「BCP・事業リスク対策」「セキュリティ」と、

3つの併催企画が出展対象分野です。

●併催企画●

危機管理の新たなソリューションを提案！

＜本件に関するお問い合わせ＞

RISCON TOKYO 事務局

TEL：03-3503-7641 FAX：03-3503-7620

E-Mail：ofc@kikikanri.biz