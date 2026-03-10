松田産業株式会社、経費精算AI「SAPPHIRE」を導入！入力自動化やチェック業務のAI内製化により業務効率化を実現

Miletos株式会社

Miletos株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高橋 康文）は、松田産業株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：松田 芳明）（以下、松田産業）およびグループ会社に、経費精算AI「SAPPHIRE（サファイア）」を導入しました。これにより、申請者の入力負荷の軽減に加え、チェック業務の内製化による業務効率化を実現しています。

導入前の経費精算業務における主な課題

松田産業では、経費申請から承認、チェック、会計システムへの取込まで多段階のプロセスを運用しており、従業員の入力負荷、月次レポート提出に伴う事務作業、チェック業務の外部依存、会計システムとのデータ照合などの課題を抱えていました。

「SAPPHIRE」導入の成果

1：従業員の入力負荷を軽減するインターフェース

SAPPHIREには、スマートフォンで領収書を撮影するだけで日付・金額・取引先を自動で読み取るAI-OCR機能や、交通系ＩＣカードからの電車賃等の経費データの読み取り機能が搭載されており、申請者による手入力を大幅に削減できました。さらに、利用実績を学習した勘定科目の自動予測や、インボイス制度に対応した適格請求書番号の自動チェックにより、申請前の不備や選択ミスの防止が出来るようになりました。今後は、利用実績を学習した勘定科目の自動予測機能の実装も予定されており、申請時の入力や判断にかかる負担が、さらに軽減されることを期待しています。

2：会計システムとの連携強化による処理時間の削減

従来はレポートデータをテキスト化し会計システムへ取り込む作業を、日次で手動にて実施していましたが、SAPPHIREの標準連携機能によりこれらの作業を最小化できました。

３：チェック業務の内製化と自動化を実現

SAPPHIREに標準搭載されたAI精査機能により、従来外部へ委託していたチェック作業を自社内で運用できるようになり、業務コストの削減、社内ルール変更への迅速な対応が可能となりました。

松田産業株式会社 ご担当者様のコメント

従来の経費精算では、申請者の入力負担が大きいことに加え、経費チェックを外部へ委託していたことで対応の遅れや運用上の制約が生じるなど、業務面での課題がありました。また従量課金制であることも、業務面及び費用面で課題となっていました。

SAPPHIRE導入により、申請者は領収書をスマートフォンで撮影するだけで日付・金額・取引先が自動で読み取られるようになったほか、こまめな経費精算が可能になりました。また、電子帳簿保存法の要件チェック勘定科目の自動予測や適格請求書番号請求書番号チェックなど、申請前に不備を検知できる仕組みや、重複申請の防止や条件に応じた承認フローの自動化も実現し、これまで外部に委ねていたチェック業務を自社内で一貫して運用できる体制が構築されています。

こうした仕組みにより、申請者・承認者・管理担当者の負荷が大きく軽減され、業務品質も向上していることを実感しています。

https://sapphire.miletos.tech/

【会社概要】

会社名：Miletos株式会社（ミレトス）

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 高橋 康文

設立：2016年6月

所在地：東京都中央区銀座6丁目2-1 DAIWA銀座ビル７階

事業内容：AIプロダクトの開発／運営、業務改善コンサルティング

Miletos株式会社コーポレートサイト：https://miletos.tech

大企業向け経費精算AI SaaS 【SAPPHIRE】https://sapphire.miletos.tech/

大企業向け入金消込AI SaaS 【STREAM】https://stream.miletos.tech/

【代表経歴】

高橋 康文

横浜国立大学卒・同大学院修了。

新卒でアクセンチュアに入社しハイテク、メディア、製造業を中心としたクライアントへのコンサルティングに従事後、Miletos株式会社に参画。

財務／経理領域を中心としたプロジェクトを多数支援し、AI活用・プロセス改革を含めたDXを得意とする。

横浜国立大学非常勤講師。公認不正検査士。