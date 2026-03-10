茨城県石岡市の「物価高騰対策応援給付金」給付方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」が採用

株式会社セブン・ペイメントサービス

株式会社セブン銀行グループの株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、茨城県石岡市（市長：谷島 洋司、以下石岡市）へ「ＡＴＭ受取（現金コース）」の提供を2026年3月2日（月）より開始しました。

石岡市では、重点支援地方交付金の拡充に基づく国の補正予算を受け、「石岡市物価高騰対策応援給付金」として、対象の皆さまへお一人につき5,000円（75歳以上は9,000円）の現金を給付します。

給付金の受取方法に、これまでの銀行口座への振込みに加え、「ＡＴＭ受取（現金コース）」を追加したことで、給付対象の皆さまは全国に28,000台以上あるセブン銀行ＡＴＭから、原則24時間365日、ご自身のライフスタイルに合わせて、手軽に給付金を受取ることができるようになります。

セブン・ペイメントサービスは、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

◆「ＡＴＭ受取」のご利用方法についてはこちら(https://www.7ps.jp/lp-receive/)をご覧ください。

◆「ＡＴＭ受取」自治体導入数：22市区町（2026年2月末時点）

*石岡市の「物価高騰対策応援給付金」の概要についてはこちら(https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/page012518.html)をご覧ください。

- 「ＡＴＭ受取」サービス概要

正式名称 ： ＡＴＭ受取

開発・運営 ： 株式会社セブン・ペイメントサービス

サービス地域 ： 日本国内

リリース日 ： 2018年５月２日

URL ： https://www.7ps.jp/atm/

- 会社概要

社名 ： 株式会社セブン・ペイメントサービス

本社所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目６番１号

代表取締役社長： 柏熊 俊克

設立年月日 ： 2018年１月11日

事業内容 ：・送金サービス 「ＡＴＭ受取」

・集金サービス 「ＡＴＭ集金」

URL ： https://www.7ps.jp/