導入企業400社、受検者数5.4万人突破の「D&I検定」から待望の2級が新登場！現場の多様性マネジメントを“実践”へ導くリリースセミナーを3月18日(水)開催

株式会社JobRainbow

株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）は、ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）を自分ごと化し、主体的に推進する人材を育む「D&I検定」において、実践的なスキル習得を目指す「D&I検定2級」の申込み受付を2026年3月18日（水）より開始いたします。

また、申込受付開始日と同日の3月18日（水）12:00より、多様性マネジメントの現場で直面する課題を紐解き、D&I推進の「次の一手」を解説する無料オンラインセミナー『D&Iを「理解」から「現場で実践する」フェーズへ導く、「D&I検定2級」とは？』を開催いたします。





開発の背景：D&Iは「基礎理解」から「現場実装フェーズ」へ

2023年にリリースした「D&I検定3級」は、現在400社以上の企業様にご導入いただいており、多くの組織でD&Iの基礎的な理解や重要性への認識が広まりつつあります。一方で、現場を預かるリーダーやマネージャーの皆様からは、次のような「本音」が聞こえてきます。

- 多様なメンバーが増え、これまでの『阿吽の呼吸』が通じず、説明コストばかりかかって疲弊している- 配慮のつもりでやったことが、『特別扱いはやめてほしい』と壁を作ってしまった- ハラスメントを恐れて、繊細なテーマにどこまで踏み込んでいいのかわからない- 「違い」として認めるべきか、「ただのわがまま」なのか判断に悩む

「知識」としては理解していても、現場で実際に実践するのは難しい。摩擦やモヤモヤを感じている人が多いのが実情です。こうした現場での悩みにこたえるために開発されたのが、この度リリースされる「D&I検定2級」です。

教科書的な理想論ではない「実践知」を体系化

「D&I検定2級」は、教科書的な理想論をうたうのではなく、現場の悩めるマネジメント層や次世代リーダーなど、誰もが直面する課題に役立つ「実践知」を体系化しました。

D&Iを知識で終わらせず、職場を誰もが安心して活躍できるインクルーシブな環境に変えるための具体的なアプローチを学びます。

※開発に込めた想いや、より深いサービス理解については、こちらをご覧ください。

【D&I検定2級開発者インタビュー】D&Iを理想論で終わらせたくない！徹底的な現場主義にこだわった、その想いとは？(https://jobrainbow.jp/magazine/dikentei)

D＆I検定2級リリース記念セミナー 開催概要

本セミナーでは、D&I検定2級のリリースに伴い、「D&Iの理解推進」を超えて、「現場で実装」するための重要な視点は何かや、本検定で身につく「実践知」の一部を初公開・解説いたします。

D&I推進における「次の一手」をご検討中の皆様は、ぜひご参加ください。

セミナー名：D&Iを「理解」から「現場で実践する」フェーズへ導く、「D&I検定2級」とは？



＜開催概要＞

日時：2026年3月18日（水）12:00～12:45

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

お申込み方法：以下のリンク（お申し込みフォーム）よりお申込みください。

※同業他社様のお申込みはご遠慮いただいております。ご理解賜りますようお願い申し上げます



＜主なトピック＞

・D&I、大切であることはわかったけど実践できない？現場が抱えるモヤモヤの解像度をあげる

・D&I検定2級のカリキュラム解説：現場で役立つ「実践知」とは

・【本セミナー限定】D&I検定2級の内容を一部公開！

・事務局からのご案内

※セミナーの内容は多少変動する可能性がございます



＜登壇者プロフィール＞

星 賢人（株式会社JobRainbow 代表取締役CEO）

熱田 瑞希（株式会社JobRainbow DEIBコンサルタント / D&I検定2級 開発リーダー）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社JobRainbow DEIBラボ事業部

mail：deiblab_staff@jobrainbow.net

【会社概要】

会社名：株式会社JobRainbow

所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3

代表者：星賢人

設立：2016年1月

URL：https://corp.jobrainbow.jp/

事業内容：

D&Iを推進する企業に向けた研修・イベント運営・コンサルティング、企業のD&I情報がわかるプラットフォーム「JobRainbow」の運営

株式会社JobRainbowは、全ての人の「差異が彩」になり、「自分らしくを誇らしく」思える社会の実現に向けて事業を展開しています。

研修・コンサルティングを通じジェンダーギャップやLGBTQ+、障害、多文化共生、育児・介護などに取り組むD&Iカンパニーを増やすとともに、月間60万人がアクセスする日本最大のダイバーシティ企業情報サイトとイベント運営による就職支援で、1人でも多くのマイノリティが「自分らしく働ける職場」と出会えることを、創業以来実現し続けています。