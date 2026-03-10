スペースデータ、バーチャル国際宇宙ステーションの教育機関向け提供を本格開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐藤航陽、以下スペースデータ)は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の協力(※)のもと開発した「バーチャル国際宇宙ステーション(ISS)」の教育機関向け提供を本格的に開始しました。

本システムは、ISSの日本実験棟「きぼう」を超高精細3Dモデリング技術で実寸大に再現したもので、学生が宇宙飛行士の視点で船内を自由に探索できるインタラクティブな教育コンテンツです。

開発の背景と目的

従来の宇宙教育では、教科書やWeb上の動画といった2次元コンテンツに頼らざるを得ず、実際の宇宙空間の広がりや微小重力環境の特性を直感的に理解することが困難でした。

スペースデータは、「誰もが宇宙を体験できる環境」の実現を目指し、最新のゲームエンジン技術(Unreal Engine)を活用して、特別な機材や費用をかけずに世界中の教育現場で利用可能なツールを開発しました。

教育現場での導入実績

2025年末から九州工業大学および北九州市立高等学校において試験導入を行い、2026年より本格的な授業での活用を進めています。

北九州市立高等学校での授業導入の様子

情報ビジネス科3年生120名を対象とした授業を実施。生徒からは驚きの声とともに、時間いっぱいまで積極的に探索する姿が見られ、宇宙への興味関心を大きく引き出す効果が確認されました。

導入を担当した教員のコメント「普段見ることができないISS船内であり、生徒の興味関心を大きく引くものです。ISSから宇宙空間へ移動できる構成により、生徒は没入感をもってVR空間を楽しめるようになりました」

今後の展開

スペースデータは、教育機関向け提供の拡大に加え、宇宙関連エンタメでの活用も推進。また、当社が運営する未来人材育成のコミュニティ「シンギュラボ」との連携を通じて、宇宙教育を多面的に展開していく予定です。

シンギュラボについて

シンギュラボは、ポスト・シンギュラリティ時代の新しい社会を牽引する「未来人材」の育成を目的としたメンバーシップ型コミュニティです。AI・宇宙・XR・ロボティクスなど最先端領域に関する知識と実践を体系的に提供し、未来を自ら創り出す力の獲得を支援します。

名称：シンギュラボ

URL：https://singulab.jp/

目的：未来人材の育成、AIリテラシー教育、宇宙×AIに関する学習・研究

主な提供内容：

- 限定動画：専門家や豪華ゲストによるトークセッション・講義シリーズ- 限定記事：未来産業を理解するための記事・資料・解説スライド- 定例会・勉強会：定期的な議論と学習の機会- 限定イベント：クローズドな交流会・イベントへの招待シンギュラボの目的

シンギュラボは、以下を中心とした“未来人材”の育成を目的としています。

- AI時代に適応し活躍できるITリテラシーの習得- 宇宙・AI・ロボティクス領域を横断した未来思考の獲得- 新産業の創出に向けた知識体系の提供- テクノロジーを活用して課題を解決する創造力の育成

今後の展望

スペースデータは、シンギュラボをAI・宇宙・ロボット・XRなどの最先端領域における教育・研究のハブとして発展させ、将来的には共同研究、未来人材のコミュニティ形成、新規プロジェクトの創出など、社会に新たな価値をもたらす取り組みへ拡大していきます。

民間人の宇宙旅行が現実味を帯びる中、バーチャルISSは事前訓練や疑似体験コンテンツとしての利用、さらには遠隔操作インターフェースやグローバルな共同研究プラットフォームとしての発展も期待されています。

本取り組みを通じて、次世代を担う学生たちの宇宙への興味を喚起し、日本の宇宙産業を支える人材育成に貢献してまいります。

関連記事一覧- 北九州市立高等学校:九州工業大学と教員が挑むVRを使用した授業構想(https://ichiko-ed.jp/info/%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%a8%e6%95%99%e5%93%a1%e3%81%8c%e6%8c%91%e3%82%80vr%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e6%8e%88%e6%a5%ad%e6%a7%8b%e6%83%b3%ef%bc%81/)- 九州工業大学:大学院科目「知能情報演習」において北九州市立高校と共同でメタバースを使った高校教育向け教材を開発しました(https://www.kyutech.ac.jp/whats-new/topics/entry-11820.html)- 「JAXA、スペースデータ「宇宙デジタルツイン」に関する共創活動を開始https://www.jaxa.jp/press/2024/10/20241031-1_j.html

※宇宙航空研究開発機構 JAXA（ジャクサ）は、宇宙航空分野の基礎研究から開発・利用に至るまで一貫して行う機関です。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news (https://spacedata.jp/news)をご覧ください。

社名:株式会社スペースデータ

代表:佐藤航陽

所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

資本金:15億1300万円

事業内容:宇宙開発に関わる投資と研究

HP:https://spacedata.jp

NEWS:https://spacedata.jp/news

X:https://x.com/spacedatainc

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact