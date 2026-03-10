専門学校用学生管理システムWSDB-Tが「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールとして継続登録されました

株式会社One Terrace

株式会社OneTerrace(本社：東京都港区、代表取締役 石中 達也、以下「弊社」)が販売し、東和ソリューションエンジニアリング株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役 反町長禄、以下「TSE」)が開発する「専門学校用学生管理システムWSDB-T」が、中小企業庁が主催する「デジタル化・AI導入補助金2026（サービス等生産性向上IT導入支援事業）」において、補助金対象ツールとしての継続審査を通過したことをお知らせいたします 。

本ツールの導入により、教育機関の皆様は初期導入費および最大2年分の基本月額費用について、公的補助を受けることが可能となります 。

補助金活用の概要

「デジタル化・AI導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX（デジタルトランスフォーメーション）に向けたITツールの導入を支援する制度です 。WSDBは、以下のプロセスを効率化するツールとして登録されています。

様々な法人格、個人事業主が申請可能な補助金で、学校法人や、社会福祉法人も申請可能な補助金です。

業務固有プロセス：学生情報管理、出席・成績管理、在留資格申請・更新業務、証明書出力、出入国在留管理庁への提出書類作成など 。

決済・債権債務・資金回収：学費の請求・入金管理、Flywire連携による国際送金、インボイス制度に対応した英訳付き適格請求書の発行など 。

補助対象となる費用

交付申請が採択された場合、以下の費用が補助対象となります。

WSDB初期導入費

基本月額費（最大2年分）

WSDB-Tの主な特徴と最新の対応

WSDBシリーズは、200校以上が利用する留学生管理を特徴とする学生管理システムです。

WSDB-Tは専門学校用として2020年度から販売を開始しており、日本人学生、留学生の両方を1つのシステムで管理できるようにした多文化共生型学生管理システムです。

在留資格管理の自動化：年度や地方出入国在留管理局ごとに変更される提出資料様式に対し、クラウドパッケージの強みを活かして無償でアップデート対応を行います 。

学生・保護者用スマホアプリ：学生向けアプリ（無償提供）では、出席・成績の確認に加え、給与明細のアップロードによるアルバイト報告や、アプリ上での学費支払い確認が可能です 。また、オプションで保護者用IDの発行にも対応しています 。

お問い合わせ・導入相談について

補助金を活用した導入には、公募期間に合わせた申請手続きが必要です。申請に向けた個別相談やシステムデモンストレーションを随時実施しております。

導入シミュレーションや製品詳細については、以下の公式サイトよりお問い合わせください。

WSDB製品サイト： https://wsdb.jp/

▼株式会社One Terrace

One Terraceは、2016年8月ベトナムで創業した、地方企業の採用支援やDX推進を担う会社です。2017年4月に日本法人を設立後、2019年5月にミャンマー法人を設立し、ベトナム、ミャンマーで日本語教育を行うとともに、アジア諸国から日本への就業支援を行う事業を手がけている他、日本国内の教育機関向けソリューションの提供や企業・学校・自治体のブランディング支援、システム開発等を行っております。

会社名：株式会社One Terrace

代表者：代表取締役 石中 達也

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル3F

URL：https://oneterrace.jp/