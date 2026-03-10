PORTERS×船井総研「2026年に向けて今知っておくべき、時流戦略セミナー～人材派遣業界の2025年振り返りと2026年に向けた取り組み～」の再配信が決定

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260319?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0310#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社船井総合研究所と共同で「2026年に向けて今知っておくべき、時流戦略セミナー～人材派遣業界の2025年振り返りと2026年に向けた取り組み～(https://lp.porters.jp/seminar_260319?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0310#contact-form)」の再配信を2026年3月19日（木）12:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

AI活用、スポットワークの台頭、獲得単価の高騰など、様々な課題に直面している人材派遣業界。

厳しい競争に打ち勝ち、利益を最大化させるための戦略をきちんと考えられていますか？



今回のセミナーでは、2025年の「人材派遣市場の時流」を船井総研とポーターズがそれぞれの視点で振り返り、事業の拡大に向けて2026年に取るべき戦略を考えていきます。

派遣業界の業界動向を大きくつかむ数少ない機会となりますので、人材ビジネスの経営者様、事業責任者様、営業責任者様、ぜひご参加ください。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・2026年に向けて事業の成長戦略構築に向けて、2026年の具体的な示唆を求めている方

・採用コスト高騰をカバーする利益体質の作り方を知りたい方

・派遣業界を取り巻くトレンドを把握し、利益創出の戦略を考えたい方

・競合他社が実践している最新の成功事例を効率よく情報収集したい方

前回参加者の感想

◆2026年のやるべきことに関して見えた気がした

◆時流が分かりやすく、他社取り組み状況も理解出来た

◆AI活用の具体的な落とし穴がわかった

◆AI活用の必要性を感じた。どこから手を付けるべきかヒントを得られた

◆弊社が進めている方向性とあっているとの確認がとれたので、有意義でした

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認 :https://lp.porters.jp/seminar_260319?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0310#contact-form株式会社船井総合研究所ヒューマンキャピタルコンサルティング 植野 公介氏ポーターズ株式会社Consulting Unit 牧港 謙

▼▼開催概要▼▼

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

