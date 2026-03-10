【2026年 4月のオンライン講習：安全衛生推進者 講習】便利なオンライン講習会のスケジュールが公開されました。

アイムセーフ合同会社

アイムセーフ合同会社では、厚生労働省通達による

【安全衛生推進者講習】を社内受講できる便利なオンライン講習会で実施しています

2026年 4月のスケジュールが公開されました。

アイムセーフは「安全衛生推進者」「衛生推進者」を養成する

厚生労働省令に定める労働局登録教育機関です。

アイムセーフの安全衛生推進者養成講習、及び衛生推進者養成講習は、『都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習』に該当しますので、アイムセーフ の講習を受講されますと、受講者に「講習修了証」が発行され、該当事業所にて「安全衛生推進者」、または「衛生推進者」として選任することができます。

全国に事業所がある大企業から中小の企業のご利用が多く、

小売業、飲食業、FC店舗、介護施設、警備業、建設業、製造業、

広告業、医療業など実績多数。

【視聴するだけでは、リーダーとしての、責任感は生まれない。】

・ プロ講師に講習終了後、講習に関する「Q＆A」を行い、当日即解決。

・ プロ講師が受講者様の発表や御意見に、専門家の視点でアドバイス。

・ プロ講師からの「問いかけ」に、気づき、生まれる責任感。

・ イメージしやすい。図や表が多数の、デザインされた資料。

・ 他にない、はじめての専門用語も、解説付きで、差が出る理解。

・ 職場で具体的になにをすればいいか分かる、専門家監修のかんたんポイント集。

■ 講座概要

【安全衛生推進者講習】

常時使用する従業員が10名～49名の事業場で選任する安全衛生推進者に必要な研修になります。

(労働安全衛生法第12条の2)(同規則第12条)

※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科10時間の修了証を3営業日を目安に発行します。

■安全衛生推進者(衛生推進者)とは？(動画解説あり)

選任義務、選任しなければいけない事業場、安全衛生推進者を選任しなければならない業種、職務、資格要件、選任時期と報告等について説明しています。

■Youtube:安全衛生推進者(衛生推進者)とは？

資格内容・対象業種・職務・資格要件・選任について解説しています。

■安全衛生推進者・衛生推進者に関する関係法令一覧

安全衛生推進者・衛生推進者の根拠法(安全衛生法第１２条の２)

安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければいけない事業場の業種分類

(労働安全衛生施行令第２条)

安全推進者の配置等に係るガイドライン

安全衛生推進者・衛生推進者として選任できる者の条件

(労働安全衛生規則第12条の3：登録教育機関の講習を受講するか、能力のある者から選任する）

能力のある者の定義は下記の『安全衛生推進者等の選任に関する基準』にある。

労働安全衛生規則第12条の3第一項の『都道府県労働局長の登録を受けた者』に弊社『アイムセーフ』があります。

安全衛生推進者等の選任に関する基準

(昭和６３年９月５日労働省告示第８０号）

(学歴と労働安全衛生の実務経験による能力に関する基準。不足している者は、安全衛生推進者・衛生推進者講習を受講して４項の同等の能力を有する者にする。)

安全衛生推進者・衛生推進者の業務

(労働安全衛生法の第１０条の第１項の各号の業務)

(昭和63年9月16日基発第602号I第２の２（３）具体的な職務）

■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。

■開催日程 (安全衛生推進者の御受講の方は1日目と2日目両方をご予約下さい。)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112624/table/190_1_c69814f571f7f70c3320678c747b8f1d.jpg?v=202603101051 ]

■学科講習

▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。

※日程：1日目（9:30～16:10）

2日目（9:30～16:10）

【アイムセーフのオンライン講習が選ばれる理由】

◆選ばれる理由1：全国どこからでも！移動ゼロの「オンライン講習」

今までの法定講習は都市部の会場で開催されることが多く、「移動時間や交通費が無駄」「大人数の会場は避けたい」というお悩みが多数ありました。

アイムセーフのオンライン講習なら、会場に出向かず、会社やご自宅からそのまま受講いただけます。

さらに、ただ動画を見るだけのeラーニングとは違い、プロ講師とリアルタイムでコミュニケーションを取る「ライブ配信（Zoom）」のため、眠くならずにしっかり身につきます。

◆選ばれる理由2：コンサルタント直伝！現場で使える「参加型カリキュラム」

弊社の母体は、労働安全・労働衛生コンサルタントや技術士による専門家集団です。「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という信念のもと、現在も多くの企業様へ安全衛生の現場指導を行っています。

講習では、現場で実際に発生した労働災害の事例や改善策を豊富に交え、「なぜその対策が必要なのか」を分かりやすく解説します。

クイズ形式などを取り入れたプロ講師との対話型講習は、「楽しく理解が深まる」と大好評です。

◆選ばれる理由3：申し込みはWebで完結。修了証は「最短3営業日」でスピード発行

お申し込み手続きは非常にシンプルです。

さらに、受講後の「修了証」は、原則3営業日を目途にPDF形式でメールにてスピード発行いたします。 「急いで現場の資格を証明したい」という企業様にも安心してご利用いただけます。

万が一、当日にPCや通信トラブルで受講が中断してしまった場合でも、別日程への振り替え対応を行っております。

◆選ばれる理由4：急な業務でも安心！開始時間前なら「何度でも日程変更」が無料

「現場の急なトラブルで、予定していた講習に参加できなくなった…」そんな多忙なご担当者様のために、アイムセーフでは柔軟なスケジュール対応を行っています。

料金お支払い後であっても、講習の【開始時間前】までにHPのお問い合わせフォームからご連絡いただければ、無料で何度でも日程変更が可能です。

（※講習開始後の変更は承れませんのでご注意ください）

