辻調理師専門学校

食分野の教育と研究に生涯を捧げた辻調グループの創設者である辻静雄の志を受け継ぎ、2015年に設立された「辻静雄食文化財団」では、全国の高校2年生を対象とした、「次世代リーダーシェフ育成奨学金」の給付を行っております。今年度も厳正な選考を経て、2025年度（第11期）の奨学生として30名を採用いたしました。

この奨学金制度は、将来、調理や製菓の職業に就き、食の業界で活躍することを目指し、高等学校卒業後の進路として調理系又は製菓系分野への進学を志望している高校生を支援し、食文化の発展に寄与する人材の育成を目的としています。第一次審査では、自身がイメージする人物像や将来の目標などを書いたエントリーシートをもとに書類審査がなされ、第二次審査では選考面接が行われました。

今年度も非常に学習意欲が高く、自身のキャリア形成について積極的に考えている生徒が多く、最終的に30名の奨学生を決定いたしました。当財団は、奨学金の給付を通じて、今後の高校生活の一層の充実と目指す進路の実現を願い、将来、本奨学生たちが飲食業界を牽引し、業界全体の発展に貢献してくれることを期待しております。

「次世代リーダーシェフ育成奨学金」制度概要

【給付額】 1人25万円（返還の義務なし）

【給付人数】 30名以内

【給付方法】 原則2年次の一括支給

【2025年度奨学生選考委員】

石井 英美 （パティスリー「アディクト オ シュクル」）

岸本 貴彦 （株式会社神戸ポートピアホテル)

小山 宣宏 （四條畷学園高等学校）

浦部 ひとみ （東京都立晴海総合高等学校）

棟方 浩一 （辻静雄食文化財団 事務局）

小阪 ひろみ （辻静雄食文化財団 事務局）

※詳細につきましては、公式サイトをご覧ください。

https://tsujishizuo.or.jp/scholarship/

＜財団に関するお問合せ＞

公益財団法人辻静雄食文化財団 TEL：06-6624-5400 FAX：06-6624-5410