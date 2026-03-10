【多様な愛のかたち】挙式にとらわれない82%が選ぶ手作り体験、「オーダーメイドへのこだわり」と「口コミの信頼」が同率トップを記録した2月｜手作り結婚指輪・婚約指輪の工房Smith札幌本店

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪専門店「工房Smith札幌本店」は、2026年2月も多くのカップル様をお迎えしました。そこで、実際にお客様が選んだデザインや、「なぜ手作りにしたのか」というリアルな声を「人気ランキング形式」でご紹介します。これから指輪選びをスタートするおふたりに、ぜひ参考にしていただきたい内容です。

結婚指輪のご予算

結果：

10～15万円未満：39.1%

15～20万円未満：17.4%

20～25万円未満：13%

25～30万円未満：15.2%

30万円以上：15.2%

2026年2月にご来店いただいたお客様の結婚指輪のご予算は、10～15万円未満が39.1%と最も多く、次いで15～20万円未満が17.4%、25～30万円未満と30万円以上がそれぞれ15.2%、20～25万円未満が13%という結果となりました。

全体的に10～15万円未満の層が約4割を占める一方で、25万円以上の高価格帯を選ばれるお客様も合わせて約3割にのぼっている点が今月の特徴です。これは、シンプルながらも質にこだわった一生ものの指輪を求めるお客様と、「世界にひとつだけの特別な指輪を、おふたりで作り上げる」という体験そのものに価値を見出すお客様の、両方の層から幅広くお選びいただいている結果と分析しております。

単なる「購入」ではなく、「特別な場所で、特別なものを一緒に作り上げる」という工房Smith札幌本店ならではの魅力が、さまざまな予算のお客様に広く響いた月となりました。

婚約指輪のご予算

結果：

10～20万円未満：81.8%

20～30万円未満：9.1％

30万円以上：9.1％

婚約指輪のご予算では、「10～20万円未満」が81.8%と圧倒的多数を占め、約8割のお客様がこの価格帯をお選びになりました。次いで「20～30万円未満」と「30万円以上」がそれぞれ9.1%という結果となりました。

今月は10～20万円未満の層に票が大きく集中しており、婚約指輪ならではの特別感を大切にしながらも、ご予算をしっかりと見極めた上でご来店されるお客様が多かった月といえます。「一生に一度の贈り物だからこそ、納得のいく品質のものを手の届く価格で」というお気持ちで、真剣にご検討されるカップル様が多く集まった結果と分析しております。

一方で、「20万円以上」の層も合わせて18.2%いらっしゃり、素材やデザインへの強いこだわりを持つお客様の存在も引き続き見られます。予算帯ごとに異なる想いを持ったお客様おひとりおひとりに寄り添いながら、工房Smith札幌本店ならではの手作りの魅力をお届けできた月となりました。

年代別割合

結果：

20～24歳：17.4％

25～29歳：41.3％

30～34歳：23.9%

35～39歳：13%

40歳以上：4.3%

2月の大きな特徴は、「25～29歳」のお客様が41.3%と最も多い層となったことです。20代後半のカップル様が、おふたりだけのオリジナル指輪づくりに踏み出される姿が多く見られた月となりました。

次いで「30～34歳」が23.9%、「20～24歳」が17.4%と続いており、20代から30代前半にかけての層で全体の約8割を占めています。自分たちのこだわりをしっかりと形にしたいという、ライフステージの節目を迎えた世代に幅広く選ばれていることが伺えます。

一方で、「35～39歳」が13%、「40歳以上」も4.3%いらっしゃり、幅広い年代の方々に手作り指輪の魅力が届いていることも今月の注目すべきポイントです。20代前半から40代以上まで、それぞれの価値観やライフスタイルに合わせた指輪づくりをお楽しみいただけた月となりました。

工房Smith札幌本店へ来店した理由

結果：

セミオーダーやオーダーメイドの対応：28%

口コミや評判の良さ：28%

ブランドの信頼性と知名度：22%

デザインの豊富さ：15%

店内の設備、内装が綺麗だから：13%

2月のご来店理由として最も多かったのは「セミオーダーやオーダーメイドの対応」と「口コミや評判の良さ」が同率28%でトップとなり、次いで「ブランドの信頼性と知名度」（22%）が続く結果となりました。

今月注目すべきは、「セミオーダーやオーダーメイドの対応」と「口コミや評判の良さ」が並んでトップとなった点です。「既製品ではなく、自分たちだけのオリジナルを手に入れたい」というこだわりを持ったカップル様が多くご来店されると同時に、これまでご来店いただいたお客様からの信頼が着実に新たなカップル様へと広がっていることが伺えます。両者が同率でトップとなったことは、工房としての技術力と、お客様からの口コミという"人から人へ"のつながりが、ともに大きな来店動機となっている表れと言えるでしょう。

「デザインの豊富さ」（15%）や「店内の設備・内装が綺麗だから」（13%）といった項目も一定数を占めており、指輪づくりの体験そのものの質や空間の心地よさを重視されるお客様の存在も見られます。単なる「購入」ではなく、「特別な場所で、おふたりだけの特別なものを作り上げる」という工房Smith札幌本店ならではの魅力が、さまざまな想いを持ったお客様に届いた月となりました。

入籍日は決まっているか

結果：

はい：89.1%

いいえ：10.9%

「入籍日は決まっているか」という質問に対し、「はい」と回答された方が89.1%と、約9割のカップル様がご来店時点ですでに入籍日を設定されていることがわかりました。「いいえ」と答えられた方は10.9%となっています。

前月の97.1%からは若干の変化が見られたものの、依然として大多数のお客様が具体的な入籍の見通しを持ちながら指輪づくりをご検討されています。「決めたその日を、特別な指輪とともに迎えたい」という想いを胸に、丁寧に準備を進めるカップル様の姿が今月も多く見られました。

また、まだ入籍日が定まっていない段階から足を運んでくださる方がいらっしゃることも、手作り指輪というスタイルへの関心の広がりを感じさせます。おふたりそれぞれのペースで、大切な節目に向けた指輪づくりをお楽しみいただけた月となりました。

挙式の予定はあるか

結果：

はい：17.4%

いいえ：82.6%

挙式の予定について「はい（予定あり）」と回答された方が17.4%、「いいえ（予定なし）」と回答された方が82.6%と、挙式を予定されていないカップル様が大多数を占める結果となりました。

前月（はい：80%）から大きく傾向が変わり、今月は挙式を予定されていない方が圧倒的多数となっています。これは、結婚式という形にとらわれず、「ふたりで指輪を作る体験そのものを、結婚の大切な記念にしたい」というカップル様が多くご来店されたためと考えられます。挙式の有無にかかわらず、おふたりだけのオリジナル指輪を手作りするという体験に価値を見出されているお客様が増えていることが、今月の大きな特徴と言えるでしょう。一方で、挙式を予定されている17.4%のお客様においても、「その日に指輪を身に着けるからこそ、こだわりを持って手作りしたい」という想いでご来店されており、スタイルは異なっても指輪づくりへの真剣な想いはどのカップル様にも共通していた月となりました。

◼︎今後の展望

2月度は、挙式を予定されていないカップル様が約8割を占めるという点が、今月を象徴する大きな特徴となりました。結婚式という形にとらわれず、「ふたりで手作りする体験そのものを、結婚の記念にしたい」という価値観が着実に広がっていることが、数字からも明確に読み取れます。

年代別では25～29歳が41.3%と最多を占めつつも、20代前半から40代以上まで幅広い層にご来店いただいており、手作り指輪の魅力がさまざまなライフスタイルを持つカップル様に届いていることが伺えます。また、ご来店動機として「セミオーダー・オーダーメイドへの対応」と「口コミや評判の良さ」が同率トップとなったことは、技術力への信頼と、お客様同士のつながりが相互に支え合いながら、新たなご縁を生み出していることを示しています。

入籍日が決まっている方が約9割にのぼる一方で、挙式にとらわれない自由なスタイルで指輪づくりに臨まれるカップル様が増えているこの流れは、今後さらに多様化していくものと考えられます。おふたりそれぞれの想いや歩みに寄り添いながら、どのようなスタイルのカップル様にも「ここで作ってよかった」と感じていただける体験をお届けできるよう、引き続き丁寧なご案内を心がけてまいります。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

YouTube

TikTok

Instagram

GoogleMap

＜京王プラザホテル札幌＞

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

Instagram

GoogleMap

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

「札幌宝石買取.com」

