「個性と輝きの競演」カラーコーティングが首位を堅守、刻印・石留めが同率2位に。2026年2月人気オプションランキング発表｜手作りペアリングの工房Smith京王プラザホテル札幌店

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith京王プラザホテル札幌店」は、2026年2月にご依頼いただいたペアリングのオプションランキング結果をまとめました。

2026年2月 人気オプションランキング

調査結果：

カラーコーティング：65.6%

刻印：50.6%

石留め：50.6%

メビウス彫り：21.1%

ライン彫り：7.8%

1位｜カラーコーティング

2月もカラーコーティングが65.6%で堂々の首位となりました。「おふたりの個性を色で表現したい」というご要望は根強く、自分たちだけの特別な一本を追求するうえで欠かせない人気オプションとして、引き続き多くのカップル様にお選びいただいています。

2位｜刻印

2月のアンケートでも、刻印は50.6%と半数以上の方にお選びいただき、引き続き根強い人気を誇るオプションとなっています。入籍日や記念の言葉をリングに刻むことで、「おふたりだけの特別な証」として、より深い想いを込めたいと考えるカップル様が多いことが伺えます。時が経っても色褪せない言葉や日付を指輪に残したいという想いは、変わらず多くの方の心に響いているようです。

2位｜石留め

石留めは刻印と同率2位となり、50.6%の方にお選びいただきました。ダイヤモンドや誕生石を添えることで「おふたりの特別な始まりに華を添えたい」という想いから石留めをお選びになるカップル様が多く見られました。シンプルなデザインにさりげない輝きをプラスすることで、世界にひとつだけの特別感を演出できる石留めは、今回も変わらず根強い支持を集めるオプションとなっています。

4位｜メビウス彫り

「終わりのない愛」を象徴するメビウス彫りは、今回21.1%で4位となりました。連続する曲線が途切れることなく続くそのデザインには、「おふたりの絆をかたちに残したい」という想いが自然と重なり、指輪そのものにメッセージを宿したいと考えるカップル様に選ばれています。言葉では表しきれない深い愛情を、デザインで静かに表現できるのがメビウス彫りの魅力です。

5位｜ライン彫り

ライン彫りは7.8%で5位となりました。シンプルの中に職人の技が宿るライン彫りは、「主張しすぎず、でも何かが違う」そんなさりげなさを求めるカップル様に選ばれています。リングそのものの素材感や地金の美しさを引き立て、日常使いにもフォーマルシーンにも馴染む汎用性の高さも人気の理由のひとつ。飽きのこないデザインだからこそ、長く愛用したい方からも根強い支持を集めるオプションです。

◼︎今後の展望

2026年2月の集計では、「カラーコーティング」が65.6%と引き続き圧倒的な支持を集め、手作りペアリングにおける定番オプションとしての地位をさらに強固なものとしました。

今月の注目すべき動きとして、「刻印」と「石留め」がともに50.6%で並んだことが挙げられます。どちらも半数以上のカップル様にお選びいただいており、「おふたりだけの特別感」を形にしたいという想いが、文字でも輝きでも表現されていることがうかがえます。この二択が拮抗している傾向は、今後も続く可能性が高く、引き続き注目したいポイントです。

また、「メビウス彫り」と「ライン彫り」はそれぞれ4位・5位に位置しており、デザインそのものにストーリーや意味を宿したいというニーズが引き続き一定数存在することを示しています。派手な装飾よりも、静かに想いを込めたカスタマイズを求める層の存在は、今後のランキングにも安定した影響を与えていきそうです。全体を通じて、「自分たちらしさ」を指輪で表現したいというカップル様のこだわりは、ますます多様化・深化していると言えるでしょう。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

