EcoFlow、ジャパンインターナショナルボートショー2026にボート向け電源ソリューションやポータブルエアコンを初出展

ポータブル電源とクリーンエネルギー技術のリーディングカンパニー、EcoFlow Technology Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下EcoFlow）は、3月19日（木）～3月22日（日）の4日間、パシフィコ横浜ならびに横浜ベイサイドマリーナにて開催されるマリン業界国内最大の展示会「ジャパンインターナショナルボートショー2026」に出展します。

パシフィコ横浜会場に出展するEcoFlowは、日本のボート市場への参入に向けた取り組みの第一歩として、既にアウトドア・RV市場で広く普及しているポータブル電源やポータブルエアコンなど、各種ソリューションを展示します。

主要展示の1つである電源システムソリューションでは、キャンピングカー業界で多くの採用実績を誇る「EcoFlowパワーシステム」を活用した包括的な船室内電源システムを展示します。LFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリーや分電盤、制御用のタッチパネルモニター、電力変換・配電ユニットなどで構成され、船室内への給電はもちろん、ハイドロジェネレータやジャイロスタビライザーといった船舶システムにも安定して電力を供給します。電源確保に大きな制約のある海上において、電力供給を革新するトータルソリューションです。

また、25～30フィート程度のボート向けに、2025年に発売された最新の走行充電器「Alternator Charger Plus 1000」やポータブル電源「DELTA 3 Max Plus」、ポータブルエアコン「WAVE 3」を活用した船室内簡易電源 & 空調ソリューションを展示します。なかでも、業界初[1]となるソーラーパネルからの入力機能を備えたAlternator Charger Plus 1000は、ボートの運航中に生成されるエネルギーやソーラーパネルで発電した電力を活用し、最大1,000Wの高出力でポータブル電源を充電できる革新的な走行充電器です。このポータブル電源からポータブルエアコンに継続的に安定して電力を供給することで、快適な船室内を実現できるシンプルかつ画期的なソリューションです。

[1] 自社調べ

■ 展示会概要

ジャパンインターナショナルボートショー2026は、国内最大級のマリンイベントです。もっと海が近くなる・・・」をテーマに、主にパシフィコ横浜展示ホールと横浜ベイサイドマリーナの2会場で開催されます。横浜ベイサイドマリーナでは、50隻以上の大型艇の係留展示をメインに、各種体験乗船が可能です。パシフィコ横浜では、ボートや水上オートバイを中心としたマリン製品や各種用品の展示・販売に加え、最新のマリン市場情報をお届けする幅広いブースが出展されています。

会期： 3月19日（木）～3月22日（日）

会場： パシフィコ横浜（展示ホールA / B / C / D）および横浜ベイサイドマリーナ

入場料金： 有料

EcoFlowブース： パシフィコ横浜会場 展示ホールB B-18

詳細については、ウェブサイト（ https://www.boatshow.jp/jibs/2026/ (https://www.boatshow.jp/jibs/2026/)）をご覧ください。

＜EcoFlowについて＞

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界140以上の国と地域の市場で500万人を超えるユーザーにご利用いただいています。ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」や、キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト（ https://www.ecoflow.com/jp/ ）をご覧ください。

