【ゴルフアドボックス】高級自動車プロモーションの配信サポートを強化
株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、同社が運営するゴルフ場向けデジタルサイネージ広告ネットワーク「ゴルフアドボックス」において、高級自動車ブランド向けプロモーションの配信サポート体制を強化したことをお知らせいたします。
富裕層・経営層の来場が多いゴルフ場という環境特性を活かし、ラグジュアリーカーのブランド価値を高める映像訴求を、より効果的に実施できる体制を整えました。
■ ゴルフ場という“ライフスタイル接点”での高級車訴求
ゴルフ場来場者には、企業経営者や役員層、医師、士業など、購買力と決裁力を持つ層が多く含まれています。
こうした層にとってゴルフは単なるスポーツではなく、ライフスタイルの一部であり、所有する車もまた“価値観を表現する存在”です。
ゴルフアドボックスでは、クラブハウス内のロビーやレストランなど、滞在時間が長く落ち着いた空間で動画広告を配信。
慌ただしい日常や競合広告が多いオンライン環境とは異なり、ブランドの世界観を丁寧に伝えられる接点を提供します。
■ 高級自動車プロモーション向け配信サポートを強化
今回の体制強化では、高級自動車ブランドのプロモーションに適した配信設計・クリエイティブ活用のサポートを拡充しました。
１. ブランド世界観重視の映像配信設計
車両スペック中心の訴求だけでなく、ドライビング体験やライフスタイルとの親和性を重視した映像活用を前提に、ゴルフ場空間に適した配信設計をサポートします。
２. 富裕層来場比率の高いエリア選定
関東・関西・中部エリアを中心とした提携ゴルフ場ネットワークから、ターゲット層との親和性が高いエリアやコースの選定をご提案します。
３. オフラインならではのブランド接触設計
デジタル広告のようにスキップされない環境で、繰り返し自然に視認される接触設計により、ブランド想起の形成を支援します。
■ ラグジュアリーブランドとの高い親和性
ゴルフというハイエンドなレジャー体験と、高級自動車が持つブランド価値は親和性が高く、
「上質な時間」「余裕のある移動」「洗練されたライフスタイル」といったイメージを重ね合わせやすい環境です。
そのため、ゴルフアドボックスはこれまでも富裕層向け商材やハイエンドブランドから関心を集めており、今回のサポート強化により、より戦略的な活用が可能になります。
資料を確認する :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox
■ 広告主様向け 媒体資料・お問い合わせ
ゴルフアドボックスでは、高級自動車ブランド様向けの配信プランや設置ゴルフ場情報をまとめた媒体資料をご用意しております。
ブランド戦略やターゲットに応じた最適な配信設計をご提案いたします。
出稿のご相談や詳細資料のご請求は、下記までお問い合わせください。
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社エニアド（ANY AD Inc.）
担当：岩崎 聖
E-mail：xadbox@any-ad.jp
TEL：090-8870-7243
※テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをお願いいたします。
■ 株式会社エニアドについて
会社名：株式会社エニアド（ANY AD Inc.）
所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F
設立：2023年12月
URL：https://any-ad.co.jp/
事業内容：
アドボックス運営事業／メディア開発事業／オフライン広告代理事業／マーケティングコンサルティング
資料を確認する :
https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox