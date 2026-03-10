【8年連続】カオナビが「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に認定されました

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：佐藤 寛之、以下：当社）は、経済産業省と日本健康会議が定める「健康経営優良法人認定制度」において、「カオナビ健康宣言」に基づく取り組みが認められ、8年連続となる「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

引き続き、「”はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの実現に向け、社員の心身の健康維持・増進に努めてまいります。

■ カオナビの健康経営への取り組み

当社は、「カオナビ健康宣言」に基づき、人を最も重要な経営資源と捉え、社員の心身の健康維持・増進に向けた様々な施策に取り組んでいます。

具体的な施策として、パルスサーベイや1on1などを通じた健康状態の定期モニタリングおよび予防ケア、成果を最大化する働き方を社員自身が選択できる制度「My Work Style」の導入、40を超える公式サークルの活動や交流イベントによるコミュニケーション機会の創出などがあります。仕事とプライベートの両立支援や社員同士の信頼関係を醸成する取り組みなどを通じて、心身の健康とパフォーマンスの向上を図っています。

＜「カオナビ健康宣言」詳細ページ ：https://corp.kaonavi.jp/kenkousengen/(https://corp.kaonavi.jp/kenkousengen/) ＞

■ カオナビの働き方制度「My Work Style」

ハイブリットワークやスイッチワーク、スーパーフレックスなど、時間や場所に縛られず、自分に合った柔軟な働き方を選択できる制度です。社員全員がベストな環境でパフォーマンスを発揮し、心身ともに健康でいながら、組織としても高い生産性を実現することを目指しています。

当社では、「My Work Style」を含む人的資本経営に関する情報をまとめたウェブサイト「kaonavi universe」を公開しています。

＜「kaonavi universe」 ： https://universe.kaonavi.jp/invest/(https://universe.kaonavi.jp/invest/) ＞

■ 「健康経営優良法人認定制度」とは

健康経営優良法人認定制度とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取り組みを戦略的に実践する企業・法人を、日本健康会議が認定する顕彰制度です。本制度では、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門を設けています。

＜経済産業省「健康経営優良法人認定制度」：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html (https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html) ＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ＞

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ： タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート