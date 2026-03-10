クラスメソッド、日本初のdbt Labs公式トレーニングパートナー認定を取得

クラスメソッド株式会社

クラスメソッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横田聡、以下「クラスメソッド」）は、AIに対応した構造化データの標準をリードし、dbtの生みの親であるdbt Labsより、日本国内で初めてdbt Labs Authorized Trainer（公式トレーナー）に認定されたことをお知らせいたします。

■日本初のdbt公式トレーニングパートナー認定について

クラスメソッドは、2022年にdbt Labsと国内販売パートナー契約を締結以降、日本市場におけるdbtの普及と活用支援に注力してまいりました。その実績が評価され、2024年には「Partner of the Year 2024 - Asia/Japan」を受賞し、アジア・日本地域における主要パートナーとしての地位を確立しました。

2025年には、dbt Labsパートナーエコシステムプログラムにおいて最上位の「Consulting & Services Partner Visionary Tier」認定を取得しました。また別途、dbt Labs Authorized Trainerとして認定され、この認定を取得した日本初の企業となり、日本市場において高品質なdbtトレーニングを提供できる能力をさらに証明しました。

dbt Labs Authorized Trainerは、dbt Labsが定める厳格な基準をクリアし、高品質なdbtトレーニングを提供できる能力を認められたパートナーに与えられる認定です。この認定により、クラスメソッドは販売・コンサルティング・トレーニングを包括的に提供できる体制を確立し、現在、日本語でのdbt公式トレーニングプログラムを提供できる国内唯一のパートナーとなります。

■提供サービス

今回の認定により、クラスメソッドは以下のサービスを提供いたします。

- dbt Labs社の認定を受けたトレーニングプログラム：日本語でのハンズオンとトレーニングにより、dbtの体系的な学習を支援- 導入コンサルティング：Visionary Tierパートナーとして、ご要件に沿ったdbtの設計・構築のコンサルティングを実施- 継続的な技術支援：dbt導入後の運用支援をサポート

■関係者からのコメント

dbt Labs Worldwide Partner Ecosystem担当 Vice President：Shawn Toldo氏

私たちは、日本のデータチームが信頼性の高い分析を大規模に提供するために必要なスキル、パフォーマンス、そして自信を身につけられるよう支援することに尽力しています。

クラスメソッドが日本初のdbt Labs Authorized Trainerとなることで、各組織がより迅速に行動し、効率的に業務を運営し、モダンデータスタックの価値を最大化できるよう後押しします。クラスメソッドのようなパートナーは、dbtへのアクセスを広げ、チームがデータを真の競争優位性へと転換できるようにするうえで重要な役割を担っています。

クラスメソッド株式会社 代表取締役：横田 聡

日本初のdbt Labs Authorized Trainerとして認定されたことを大変嬉しく思います。2022年の販売パートナー契約締結以来、私たちは日本市場におけるdbtの普及に全力で取り組んでまいりました。今回の認定により、お客様に対してより包括的なサービスを提供できる体制が整いました。dbtによる高品質なデータ基盤の構築は、AI活用の成功に不可欠な要素です。クラスメソッドは、データ活用とAI活用の両面から日本企業を支援し、データドリブンな組織への変革を加速することで、ビジネス価値の創出に貢献してまいります。

今後の展望

クラスメソッドは、公式トレーニングパートナーとして、日本企業のデータ活用を支援し、データドリブンな組織への変革を加速してまいります。dbtを活用したモダンデータスタック構築の支援を通じて、お客様のビジネス価値創出に貢献してまいります。

【クラスメソッドについて】

クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）をはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI／機械学習など、クラウドネイティブな技術領域を中心に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する技術パートナーです。

AWS支援では、2015年から継続して最上位パートナーに認定され、これまでに国内の最優秀パートナーを表彰する「AWSコンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partner of the Year」を受賞、翌23年にもファイナリストとなり、名実ともに世界トップクラスのAWSパートナーです。 これまでに支援してきた企業は約5,000社、管理・構築を支援したAWSアカウント数は累計35,000件以上にのぼります。エンジニアによる技術発信文化にも力を入れており、オウンドメディア「DevelopersIO」では5万本を超える技術記事を公開。また、技術者向けナレッジ共有プラットフォーム「Zenn」も運営し、技術コミュニティの発展にも貢献しています。 「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という理念のもと、お客様の事業価値向上につながる最適な技術を提案してまいります。

本社所在地： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者 ： 代表取締役社長 横田 聡

事業内容 ： クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI／機械学習技術支援

オフィシャルサイト ： https://classmethod.jp/

技術ブログ「DevelopersIO」： https://dev.classmethod.jp/

技術情報コミュニティ「Zenn」：https://zenn.dev/

Facebookページ ：https://www.facebook.com/classmethod/

公式YouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。