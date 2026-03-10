【ニューエラ】BLACKPINKとMLB(TM)を交えたトリプルコラボレーションヘッドウェアを3月23日(月)に発売
ニューエラジャパン合同会社
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、K-POPガールズグループBLACKPINKとMLB(TM)を交えたトリプルコラボレーションヘッドウェアをニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて3月23日(月)に発売いたします。
本コレクションはMLB(TM)のロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、ニューヨーク・メッツ、シカゴ・ホワイトソックスの4チームをフィーチャーし、フロントにBLACKPINKのハートロゴをレイアウト、右サイドにBLACKPINKのボックスを配置したアイコニックなデザインに仕上げています。
なお、本コレクションは、3月18日（水）より大阪の阪神百貨店で開催されるBLACKPINKのPOP-UP STOREにて先行販売いたします。
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/blackpink
【アイテムラインアップ】 ※価格は全て税込
[9FORTY(TM)] 各13,200円
[9TWENTY(TM)] 各13,200円
