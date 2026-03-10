【ニューエラ】BLACKPINKとMLB(TM)を交えたトリプルコラボレーションヘッドウェアを3月23日(月)に発売

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、K-POPガールズグループBLACKPINKとMLB(TM)を交えたトリプルコラボレーションヘッドウェアをニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗にて3月23日(月)に発売いたします。



本コレクションはMLB(TM)のロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、ニューヨーク・メッツ、シカゴ・ホワイトソックスの4チームをフィーチャーし、フロントにBLACKPINKのハートロゴをレイアウト、右サイドにBLACKPINKのボックスを配置したアイコニックなデザインに仕上げています。



なお、本コレクションは、3月18日（水）より大阪の阪神百貨店で開催されるBLACKPINKのPOP-UP STOREにて先行販売いたします。



【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/blackpink




【アイテムラインアップ】　※価格は全て税込


[9FORTY(TM)]　各13,200円








[9TWENTY(TM)]　各13,200円















Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.