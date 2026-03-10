漫画家・谷口菜津子さんも登場！　人間を癒し励まし勇気づけてくれる猫たちに贈る「感謝状」特集の『猫びより』春号が3月12日（木）に発売

辰巳出版株式会社キリッと目元が涼しい白猫（表紙写真撮影・岩合光昭）

猫専門誌『猫びより』は、著名な写真家の連載を毎号楽しめるだけでなく、医療、住まいなど、猫好きさんや飼い主さんの「今、知りたい！」トピックが満載。猫を愛する人なら必ず満足できる、見応え・読み応えたっぷりの猫雑誌です。

猫好きさんに大人気のブランド「マンハッタナーズ」も登場。今号も充実の内容でお届けします

3月12日（木）発売の『猫びより』2026年春号の巻頭特集は「猫への感謝状」。警察学校で学生たちに日々癒しを届ける猫や料理店の顔としてお客さんを呼び込む猫などを取材し、日々人間を元気づけてくれる彼らに改めて伝えたい「ありがとう」の思いを特集しました。

動物写真家・岩合光昭さんは、山口で生きる猫たちと出会います。NEWS・小山慶一郎さんの連載では人馴れ前のシャーシャー猫が集う譲渡会を主催する猫カフェ「ねこかつ」を取材。犬猫写真家・新美敬子さんは人や猫との触れ合いが大好きな猫たちが暮らす街、クロアチアのドゥブロヴニクを訪れました。

漫画家・谷口菜津子さんにインタビュー

漫画家・谷口菜津子さんと愛猫の「ウニちゃん（左）」と「フミちゃん」

大ヒットドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の作者である漫画家の谷口菜津子さんのインタビューを掲載。著書『うちの猫は仲が悪い』（2022年）には2匹の猫「フミちゃん（現在13歳♀）」と「ウニちゃん（現在6歳♀）」が登場しましたが、しばらくの時間が経ったいま、彼女たちの関係はどうなっているのでしょうか。パートナーである漫画家・真造圭伍さんとともに暮らす新居を訪ね、現在の暮らしぶりについて伺いました。

特集「猫への感謝状」

若き警察官たちに敬礼される「たま警視」

今号では、日々人間を元気づけてくれる猫たちに改めて伝えたい「ありがとう」の思いを特集します。岡山県警察学校で暮らし、学生や教官たちに癒しの存在となっている「たま警視」をはじめ、大怪我を乗り越え人間を励ましてくれる猫、料理店の顔としてお客さんを呼び込む猫たちを取材しました。

【猫への感謝状・もくじ】

岡山県警察学校で暮らす猫「たま警視」

若き警察官たちの姿を誰よりも長く見つめてきた猫を取材します。

漫画家・谷口菜津子さん

「いつも幸せそうにしてくれてありがとう」と2匹の愛猫へ感謝の言葉を贈る漫画家・谷口菜津子さんへのインタビューです。

料理店の顔としてお客さんを呼び込む猫「ヌガチン」

フレンチビストロの猫セルヴーズ（仏語でウエイトレス）の働きぶりを取材します。

幼稚園の看板猫「しなもん」

日々子どもたちの成長を見守り、時には良き同僚として職員たちも支える幼稚園猫を訪ねます。

大怪我から奇跡の復活を遂げた三本足の猫「はち子」

足を失う大怪我を乗り越え、人間に勇気を与えてくれた愛猫について飼い主さんにお話を伺いました。

絵本作家・まなつ＆まふゆさん

繊細なイラストと心に寄り添うメッセージが大きな反響を呼んでいる『君がいるから』『君といっしょに』の作者、まなつ＆まふゆさんへのインタビューです。

ウチの猫への感謝状

全国の読者から募集した、愛する ”我が家の猫” へ捧げる感謝の言葉を掲載しています。

引退馬牧場に奇跡を呼ぶ猫「メト」

競走などを引退した馬たちが余生を過ごす牧場で、馬との友情を育む猫・メト。3月25日発売の『ボス猫メトとメイショウドトウと仲間たち』もご紹介します。

日本画のモデルになった泥だらけの子猫「コイモ」

泥だらけの小さい里芋そっくりだった姿から「コイモ」と名づけられた子猫は、日本画家・小熊香奈子さんの元ですくすく成長し、今や立派にモデルをこなします。好評発売中の『コイモ 小熊香奈子画集』もご紹介します。

園児たちの人気者、幼稚園猫の「しなもん」（12歳♂）

『君がいるから』（大和書房）より

サブ特集「ちょっとの工夫でもっとかわいく！ ウチ猫撮影術」

寄せられた投稿は全て掲載。愛する「ウチの猫」への感謝状を合計6ページにわたってお届け

今すぐ真似できる撮影テクニックを、猫びより連載陣が解説

愛猫のとびきりかわいい瞬間を写真に収めたはずなのに、「実物の魅力がうまく伝わらない......」というお悩みに、猫びよりの豪華連載陣がお答えします。スマホですぐに真似できるテクニックをテーマ別に解説しました。

・魅力的な表情を撮る（八二一）

・カメラ目線のもらい方（芳澤ルミ子）

・構図を意識しよう（新美敬子）

・動きをとらえる（藤範智誠）

・光の動きを読む（小森正孝）

・黒猫を撮るコツ（大島淳之）

【商品概要】

『猫びより』2026年 春号 No.140

定価：1,390円（本体1,264円＋税）

体裁：A4変型判／128ページ

発売日：2026年3月12日

発行：辰巳出版株式会社

▼ご購入はこちらから

https://amzn.to/4crJWDe

猫びより編集部

［HP］https://necobiyori.jp

［Instagram］nekobiyori.jp https://z-p15.www.instagram.com/nekobiyori.jp

［X］@nekobiyori_jp https://x.com/nekobiyori_jp

［Facebook］猫びより https://www.facebook.com/nekobiyori.jp