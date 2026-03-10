無料オンラインカンファレンス登壇のお知らせ BRAND CAPITAL 2026～「売る」→「選ばれ続ける」へ。次世代のBtoCマーケ戦略＆ブランド資産構築論～

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、株式会社GROOVE（本社：東京目黒区、代表取締役：田中 謙伍 氏）主催のオンラインカンファレンスに登壇いたします。

イベント概要

※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。

【カンファレンス概要】

人口減少とコモディティ化が進む中で、短期的なCPA改善や

刈り取り施策・従来の広告戦略だけでは生き残れない時代が到来しています。

ブランドのファンを作ること・選ばれ続けるための次世代のBtoCマーケティングにおいては、

感性頼りの戦略・施策の意思決定ではなく、顧客インサイトの深い理解やデータ分析、

現代ならではの顧客体験の再設計が不可欠です。

本カンファレンスでは、激動の消費行動の変化・時代の潮流を見据え、

“10年続くブランドを顧客と共創する”ための次世代のBtoCマーケティング戦略にフォーカス。

リブランディング・ストーリー設計・フルファネル設計・顧客との新たな関係構築・体験向上など、

BtoCマーケティングにおいて今最も求められているトピックスを取り扱います。

ブランド資本の構築について興味のある経営者・ブランド責任者の方や、

顧客インサイトの深い理解と分析手法を基にして、

施策の優先順位や戦略立てを行いたいメーカー様・マーケターの皆様へ、

BtoCマーケティングにおけるプロが、成功事例・上流戦略を多数お届けします。

価格競争から脱却し、「売る」ことよりも「選ばれ続ける」ブランドへ。

ぜひ本カンファレンスでお届けする様々なトピックスを、

2026年以降の販促・認知拡大に向けた中長期計画にお役立てください。

【ネオマーケティング登壇情報】

■概要

・登壇日時

2026年3月18日(水) 11:35~12:00

・タイトル

第一想起は、つくれる。

■登壇者

吉原 慶

株式会社ネオマーケティング

ストラテジックリサーチ部 部長

■経歴

調査実務における実務経験：15年

・東証上場の某マーケティングリサーチ会社にてリサーチャー組織の立ち上げ

・ネオマーケティング社にてリサーチ部署の立ち上げ

後進のリサーチャー育成、新サービス、マーケティング総合支援とリサーチの連携をミッションに活動中

書著：基本がわかる実践できる マーケティングリサーチの手順と使い方[定量調査編]

その他活動

・JMA（日本マーケティング協会）主催のセミナー登壇

・JMRA（日本マーケティング・リサーチ協会）主催のセミナー登壇

・NHK for School どうあつかう？統計調査 に出演

【開催概要】

開催日時｜2026年3月18日(水) 11:00~17:40

主催｜株式会社GROOVE

開催形式｜Zoomウェビナー

参加費｜無料

お申込みURL｜https://lp.grooveinc.jp/20260318_neo-m

■株式会社GROOVEについて

会社名：株式会社GROOVE（GROOVE Co. Ltd.）

所在地：東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー7階

代表者：代表取締役 CEO 田中 謙伍

事業内容：EC経営支援、ECコンサルティング事業、DX小売事業

URL：https://grooveinc.jp/

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,636万円

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp