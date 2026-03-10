3年連続で売上拡大！直近では年間売上前年比134％※1に伸長の人気美容デバイス「スカルプD ボーテ　スカルプ電気ブラシ」「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」に期間限定で取扱い開始

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）は、同社が展開する女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」の美容デバイス「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」を、株式会社マッシュビューティーラボ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：豊山YAMU陽子）が運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」に期間限定で導入することをお知らせいたします。販売期間は、2026年3月10日（火）～2026年5月10日（日）まで、Cosme Kitchen 店舗/公式Cosme Kitchen WEB STORE※2にて展開いたします。

※1 2024年2月～2025年1月と2025年2月～2026年1月での売上台数を比較

※2 一部お取り扱いのない店舗がございます

■コスメキッチン取扱い開始背景

近年、頭皮環境を整えることが髪の健康だけでなく、顔のリフトアップや血行促進にも影響するという「スカルプケア＝フェイスケア」の考え方が広まり、頭皮ケアに関するホームケアデバイス市場は急速に拡大しています。また、体への優しさや素材の安全性を重視する"ウェルネス美容"トレンドの高まりとともに、本格的なケアをセルフで行いたいという生活者ニーズも増加しています。

こうした流れを受け、2025年12月に株式会社マッシュビューティーラボが主催するイベント『Biople FES TOKYO 2025』において、「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」はご自愛品やクリスマスプレゼントとして多くのお客様からご好評をいただきました。その反響を受け、コスメキッチンでの期間限定取扱いが実現しました。また、販売期間中は5月10日（日）の“母の日”に向けて、大切な方へのギフトとして美容デバイスへの需要が高まる時期です。本製品はご自愛品としてだけでなく、母の日ギフトの選択肢としても広くご提案してまいります。

■年間売上134%※1に伸長！人気美容デバイス「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」について

「オトナ女性の髪に宿る品格」を叶える女性向けヘアケアブランド「スカルプD ボーテ」の「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」は、EMSとラジオ波、2段階で強さ調整が出来るバイブレーション、2色のLEDライトを搭載した、頭皮や顔にお使いいただける美容デバイスです。

女性の頭髪治療や美肌治療などを行うクレアージュ エイジングケアクリニック総院長の浜中聡子医師監修のもと、硬くこわばった頭皮の凝りをほぐすことで美髪だけでなく顔のケアにもアプローチできる商品を開発いたしました。

「スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ」のEMSは、皮膚や筋肉の深い部分まで作用する高周波を採用。皮膚や筋肉の浅い部分に作用する低周波と比較して痛みを体感しにくいことが特徴です。電気の刺激を筋肉に加え強制的に動かすことで、普段鍛えにくい頭筋や表情筋にもアプローチすることができます。また、高周波のEMSが硬くなりがちな頭皮の筋肉や、肌の奥深くまで電気刺激を与え、頭皮や肌のもたつきをケアすることができます。そして、周波数の高い電磁波により体内にある水分を摩擦することで熱を発生させる「ラジオ波」の温熱効果でじんわり温めながらリフトケア※3することができます。133gと持ち運びやすい重さとサイズ感で、入浴時やスキンケアタイム、ご自宅でのリラックスタイムや移動中の車中など、気軽にご使用いただくことができます。

このように、使いやすさや機能性が支持され、直近の年間売上は前年比134%※1と大幅に伸長。発売以来、口コミやSNSを中心に話題が広がり、リピーターや新規ユーザーの双方から継続的に支持を集めております。

※3 引き上げるように動かすこと

■商品概要

商品名：スカルプD ボーテ スカルプ電気ブラシ

種類：家庭用美容器

分類：雑貨品

本体質量：133g

価格：23,300円(税込)

付属品：USBケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付き)

使用目安：1部位1回10分以内、1日合計30分以内が目安

■商品特長

◇硬くこわばりがちな筋肉もリフレッシュ！高周波のEMSが深部まで届き、もたつきをケア

筋肉の深部にまで作用するものの痛みの少ない高周波のEMSが、硬くなりがちな頭皮の筋肉や、表情筋など肌の奥深くまで電気刺激を与え、頭皮や顔周りのもたつきをスッキリさせます。5段階で周波数の調整が可能で、お好みや部位にあわせてご使用いただけます。

◇RF(ラジオ波)の温熱効果でじんわりと温めながらリフトケア※

スカルプ電気ブラシのRF（ラジオ波）モードで10分間、顔の左半分に使用し、サーモグラフィーを用いた検証を行ったところ、使用した部分の肌温度が上昇しました。

スカルプ電気ブラシは、温熱効果でじんわりと温め、リフトケア※ができます。肌にハリや弾力を与えながら、くすみのない明るい美肌へと導きます。

※引き上げるように動かすこと

＜使用前＞＜使用後＞

※アンファー調べ（個人差があります）

◇じんわり温めながら、うるおい成分の浸透※を促す

水分に反応する高周波のため、入浴時にトリートメントを塗った後、スカルプ電気ブラシを使用すると、トリートメントのうるおい成分の浸透※を促進。頭皮をじんわりと温めながらトリートメントができ、リフレッシュできます。

※角質層まで

◇好みの強さが選べる2段階バイブレーション

28個の電極ピンで1分間に約14万回タッピングすることで、頭皮や肌をやわらげ、化粧水や頭皮用保湿美容液などの浸透※をサポートし、頭皮や肌にうるおいを与えます。

※角質層まで

◇肌の奥深く(角質層)までダイレクトに届く、赤と青の2色のLEDライト 肌悩みに合わせて切り替え可能な2色のLEDライトが使用できます。赤色と青色のLEDライトを4週間使用し、使用前後で比較したところ、赤色ライト使用後は肌の凹凸数が減少し、肌のきめが整い、青色ライト使用後は、毛穴の数が減少するという結果となりました。

◇お風呂場でも使える！IPX5(生活防水)の防水仕様

国際規格(JIS防水保護等級相当)の防水仕様で、お風呂場でも使用が可能です。スカルプ電気ブラシは、頭皮や肌が乾いた状態でもお使いいただけますが、入浴時や化粧水や育毛剤などのスキンケア剤でお肌が濡れている状態でも使用でき、より体感が得やすくなります。

※完全防水ではないので水中に沈めたり、流水をあて続けないでください。

※濡らさずに使用することも可能です。

◇電源を切り忘れても大丈夫！オートオフ機能搭載

電源を入れてから約10分が経過すると、自動で電源がオフになるオートオフ機能を搭載しているため、万が一電源を切り忘れても、事故に繋がりにくい安心設計です。

■コスメキッチン取扱い概要

販売期間：2026年3月10日（火）～ 2026年5月10日（日）

販売店舗▼

・Cosme Kitchen 店舗

・公式Cosme Kitchen WEB STORE

（https://www.cosmekitchen-webstore.jp/）

取り扱い店舗はこちら：https://ourl.jp/qA2qg (https://ourl.jp/qA2qg)