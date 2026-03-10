【“アプリ疲れ”の若者にリアルな出会いを】東急歌舞伎町タワーで総勢100名規模の「恋活ナイトパーティー」を3月21日に開催

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、2026年3月21日（土）に東急歌舞伎町タワー5階「Water Terrace」にて、総勢100名規模の「恋活ナイトパーティー」を開催します。

本イベントは、「女性から男性へドリンクチケットを贈る」仕掛けをはじめ、「お相手探しゲーム」や「意思表示ブレスレット」など、初対面同士でも自然に交流が生まれる5つのコンテンツを用意した回遊型イベントです。夜景と音楽を楽しみながら自由に交流できるスタイルで、従来の着席型婚活とは異なる出会いを提供します。

マッチングアプリの利用が広がる一方で、対面でのコミュニケーションや偶然の出会いを求める“リアル回帰”のニーズも高まっています。本イベントは、そうした背景を受け、19時から23時まで入退場自由で気軽に参加できる新しい恋活イベントとして開催します。

■実施背景～マッチングアプリ時代だからこそ求められる“対面での偶然の出会い”

現在、恋活の主流となったマッチングアプリにおいて、オンライン上では「相手の真剣度がわかりづらい」「文章だけでは温度感が伝わらない」といった声も寄せられています。

効率が重視される現代だからこそ、対面でしか得られない「空気感」や「偶然の出会い」の価値が高まっています。IBJ Matchingは、この“リアル回帰”のニーズに応え、一対一の着席型ではない、自由度の高い大規模ナイトパーティーを企画しました。

その場の雰囲気や会話の流れから相性を感じる“リアル体験型恋活”の舞台は、話題の東急歌舞伎町タワー「Water Terrace」。音楽が流れる開放的なテラスで、“婚活”の枠を超えた新しい出会いを創出します。

出会いを後押しする5つの仕掛け

進行台本はなし。偶然と主体性を引き出す“回遊型設計”。

１.女性から男性へ「気になる一杯」

受付で女性に赤・青2枚のドリンクチケットを配布。気になる相手に手渡すと、特別ドリンクをオーダー可能。“待つ婚活”ではなく、女性発信型のコミュニケーションを促します。

２.お相手探しゲーム

受付で配られるトランプの“片割れ”を会場内で探索。同じカードを持つ異性を見つけるとプチ特典を進呈。自然な会話のきっかけを生み出します。

３.意思表示ブレスレット

5色の光るブレスレットにより、参加者の交流スタンスを可視化。会話のきっかけを視覚的にサポートし、心理的な接触ハードルを低減します。

４.シャッフルタイム

一定時間ごとに音楽とアナウンスで交流をリセット。盛り上がれば継続も可能という柔軟設計で、無理のない出会いを後押しします。

５. ボードゲームエリア

ボードゲームを設置し、グループ交流を促進。会話が苦手でも自然に距離が縮まる仕掛けです。

今回の注目ポイント

1.【場所】東急歌舞伎町タワー5階、夜景を臨む開放的な空間

夜風を感じる開放的なテラス空間で実施。“夜景×音楽×交流”を掛け合わせた非日常型の出会いを演出します。

2.【規模】総勢100名が一堂に会する、偶然の出会いの最大化

一度の参加で多くの人と直接出会えるため、偶然性や発見の幅が広がります。

3.【演出】ハウスミュージックが流れる“脱・婚活”の空間設計

着席進行型ではなく、バーやラウンジのように自然な会話が生まれる空間設計で、“婚活らしさ”を感じさせないスタイルを実現します。

4.【自由度】23時まで入退場自由、ライフスタイルに合わせた参加が可能

仕事帰りの立ち寄り参加や途中合流も可能とし、“効率”だけでなく“体験”を重視した新しい恋活の形を提案します。

■イベント詳細

■IBJ Matching（https://www.partyparty.jp/）

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数