発売前重版も話題！増田俊樹が表紙の声優グランプリ4月号は本日3月10日（火）発売！「声優名鑑」男性掲載人数は史上最多702名に！

2026年版「声優名鑑」男性掲載者数は、初代2001年版から550人超増加、約4.9倍に！

株式会社イマジカインフォス声優グランプリ26年4月号表紙：増田俊樹

創刊31周年を迎えた声優専門月刊誌『声優グランプリ』（発行：イマジカインフォス）。声優デビュー15周年を迎えた増田俊樹が表紙を飾る3月10日（火）発売の最新4月号は、先日4日に表紙・特典絵柄が解禁されると予約が殺到。アニメ専門店の通販やネット書店では即日完売が相次ぎ、急遽発売前重版が決定。増田の誕生日でもある3月8日に発表されたばかり。





発売前から注目を集める4月号だが、名物付録「声優名鑑2026」も見逃せない。昨年『鬼滅の刃』『チェンソーマン』などアニメ作品の劇場版が多数ヒット、今年に入ってからはNetflix映画『超かぐや姫！』の劇場上映なども話題に。アニメ人気を支える傍ら、TV番組やCMへの起用も増え続け、声優の活躍の場は拡大する一方だ。それを数字で物語るのが「声優名鑑」の掲載人数だ。1135名という掲載人数が話題となった先月号の女性編に続き、最新版の「声優名鑑2026 男性編」の掲載人数も14年連続で史上最多を更新、702名に達した。これにより、男女を合わせた掲載人数は1837名となった。

紙ならではの一覧性・利便性を活かした最強データベースとして、声優ファンのみならず業界関係者からも重宝されているのが、声グラ名物付録の「声優名鑑」。声優の活躍の場が拡大するにつれ、毎年掲載人数が史上最多を更新することでもすっかりおなじみだ。

『声優グランプリ』誌で「声優名鑑」が最初に付録になったのは、今から25年前の2001年（平成13年）。この時、男性の掲載人数はわずか145名だった。そこから徐々に掲載人数が増えていき、2008年版で男性掲載人数が300名を突破。2015年版で500名を突破し、最新2026年版では初代声優名鑑から550人超の増加、約4.9倍となる702名を掲載するに至った。

声優グランプリ4月号別冊付録：声優名鑑2026 男性編

顔写真、主な出演作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技など、702名のプロフィールを掲載している「声優名鑑2026 男性編」はオールカラーの超豪華仕様。声優名鑑の主な出演作の欄は、各事務所の協力のもと、毎年最新版にアップデートされている。推しの出演作の変遷をたどるのも楽しみの一つだ。

「声優名鑑2026 男性編」には、4月号の表紙を飾る増田俊樹はもちろんのこと、4月号に特集されている『花ざかりの君たちへ』『多聞くん今どっち！？』の男性キャストや、『ヒプノシスマイク』『カリスマ』に次ぐプロジェクトとして注目を集める『I.ADORE』、「美男高校地球防衛部」シリーズ最新作『美男高校地球防衛部ハイカラ！』のキャストも掲載！まさに現在の声優業界のすべて、さらには未来の人気声優までが揃った大充実の内容となっている。

表紙は声優デビュー15周年の増田俊樹！

そんな同誌4月号の表紙・巻頭大特集には、声優デビュー15周年を迎えた増田俊樹が単独表紙初登場。撮り下ろしロンググラビア＆ロングインタビューで活躍の裏にある決意に迫る大ボリュームの特集となっている。また、「Dear TOSHIKI」と題した企画では、増田と関係の深い声優仲間からのメッセージを掲載。蒼井翔太、逢坂良太、西山宏太朗、畠中祐、羽多野渉、堀江瞬、三木眞一郎、山本和臣（敬称略・五十音順）から、温かいコメントが寄せられた。

声優グランプリ4月号巻頭大特集：CLOSE-UP 増田俊樹

また、4月号のアナザーカバー・巻末特集には、ソロアーティストデビューを果たす伊達さゆりが登場。デビューミニアルバム『Party!Party!!Party!!!』からイメージした、カラフルでハッピーなグラビアに加え、インタビューではソロで歌に向き合う心境や、2度目の挑戦となった作詞についてなどじっくり語っている。

声優グランプリ26年4月号アナザーカバー：伊達さゆり

さらに、3rdミニアルバム『EGU DOUCHU』をリリースする江口拓也、そんな江口と同じくKiramuneレーベルからデビューした新ユニット・IXIS（イクシス）の特集や、『あんさんぶるスターズ！！』10周年を記念した森久保祥太郎×梶裕貴、緑川光×村瀬歩のスペシャル対談も。



また『花ざかりの君たちへ』『多聞くん今どっち！？』『真夜中ハートチューン』など放送中の春アニメから注目作品をピックアップしているほか、水瀬いのり、内田真礼、岡咲美保の特集、水樹奈々のライブレポートなど、今をときめく人気声優がそろい踏みの永久保存版の一冊に仕上がっている。

声優グランプリ4月号は、全国の書店、アニメ専門店、ネット書店で3月10日（火）発売。電子版もKindle、BOOK☆WALKER、楽天Koboほかで同日より配信され、Kindle Unlimited、dマガジン、楽天マガジンほかでは読み放題も。

店舗別の購入特典など、詳しい情報は声優グランプリ公式サイト（https://seigura.com）をチェック！ 声優名鑑が付録の号は毎年売り切れが続出する人気ぶりなので、早めの入手をオススメしたい。

声グラと声優名鑑で“推し声優“を見つけて、この春もエンタメをもっと楽しもう！

「声優名鑑」男性掲載人数の推移

声優グランプリ4月号付録

「声優名鑑2026 男性編」男性掲載人数 702名

声優名鑑2026 男性編

「声優名鑑2001」男性掲載人数 145名

声優名鑑2001

◆「声優名鑑」男性掲載人数

2001 145名

2004 353名

2008 452名

2015 500名

2020 595名

2026 702名

声優グランプリ4月号

特別定価：1,760円（税込）

雑誌コード：05587-04

3月10日（火）発売

創刊：1994年11月

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

【主な内容】

◆表紙＆巻頭大特集：CLOSE-UP 増田俊樹

＜寄稿者一覧（敬称略・掲載順）＞

蒼井翔太、逢坂良太、西山宏太朗、畠中祐、羽多野渉、堀江瞬、三木眞一郎、山本和臣

◆アナザーカバー＆巻末特集：伊達さゆり

◆別冊付録：声優名鑑2026 男性編

◆とじ込み付録：増田俊樹／伊達さゆり ポスター

◆特集：江口拓也／八代拓・戸谷菊之介・梅原裕一郎・福山潤『花ざかりの君たちへ』／森久保祥太郎×梶裕貴、緑川光×村瀬歩『あんさんぶるスターズ！！』／天崎滉平『多聞くん今どっち！？』／白井悠介／IXIS（小野元春・小林大紀・榊原優希）／森川智之 『声優新幹線 the RADIO』／水樹奈々／内田真礼／水瀬いのり／岡咲美保／青木陽菜／涼本あきほ／大久保瑠美『真夜中ハートチューン』／矢野妃菜喜［連載スペシャル拡大版］／中島由貴［連載スペシャル拡大版］

【好評連載中】

小野大輔／梅原裕一郎／西山宏太朗／水樹奈々／水瀬いのり ／上坂すみれ／雨宮天 ／鬼頭明里／羊宮妃那／岡咲美保／佐々木琴子／進藤あまね／伊瀬茉莉也／豊崎愛生

