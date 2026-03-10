「パーフェクトアディクション ２」が、BLCDコレクションに登場！

株式会社アニメイトホールディングス

美人だけど誰とも本気の恋をしたことがなかった冴は、面食いでヤリチンの大学生・明仁とセフレを経て恋人になった。

付き合ってしばらく経ち、夏休みに旅行に行くことになった二人。

浮かれる冴だが、連絡無精になったり女子と楽しげに会話する明仁にもやもや…。

一方、旅行先で冴の中学時代の先輩と対面した明仁は、二人のただならぬ空気を察して苛立ちが抑えられず――？

好きになるほど、こいつは沼――。

美山薫子が描く、ヤリチン面食いイケメン×快感激よわクールビューティーのラブゲーム。

待望の続編、ドラマCD化！

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movinonweb.com/product/2403102026001016696/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

BLCDコレクション「パーフェクトアディクション ２」

【特典】

▼オリジナル特典：おしゃべりＣＤ（出演：斉藤壮馬＆阿座上洋平）

出演キャストによるアフタートークを収録！

▼有償特典：

・美山薫子先生描き下ろし小冊子

・美山薫子先生描き下ろし小冊子のの漫画を音声ドラマを収録したディスクプレート

※ディスクプレートは印字された二次元コードを読み込み、

ポケットドラマCDにて視聴いただけます。

価格：1,320円（税込）／1,200円（税抜)

※本グッズの単独での販売はございません

【価格】

3,630円（税込）

【発売日】

2026年6月26日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)美山薫子／海王社

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。