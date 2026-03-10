【LINEヤフー】「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に10年連続で認定

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、健康経営に関する各種取り組みが評価され、健康経営に優れた企業として、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に10年連続※1で認定されました。

※1 旧ヤフー株式会社、旧Zホールディングス株式会社からの通算

「健康経営優良法人認定制度」とは、特に優良な健康経営※2を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」は、大企業の「健康経営優良法人」のうち、上位500法人が認定されたものです。

※2「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

LINEヤフーは、健康経営の実践に向けた土台づくり、生活習慣の改善などの取り組みが評価され「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に認定されました。

「働く人の心身のコンディションを最高の状態にすることが最大のパフォーマンスにつながり、働く人自身とその家族の幸せにつながる」という健康経営の理念を掲げるLINEヤフーでは、代表取締役社長 CEOによる「健康宣言※3」のもと、LINEヤフーグループの健康保険組合（YG健康保険組合）と、従業員の健康支援を行うLINEヤフーのグッドコンディションサポートディビジョンが連携し、すべての働く人が心身ともに最高のコンディションで業務に従事できる企業を目指してさまざまな取り組みを実施しています。具体的には、生活習慣病やメンタルヘルスなどの予防対策の実施、傷病休職や治療と仕事の両立を目指す従業員への支援体制の整備、女性の健康支援などを行っています。

※3 LINEヤフー 代表取締役社長 CEOによる健康宣言

https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/esg/social/human-capital2/#anc04-01

【従業員の健康への取り組み（一部抜粋）】

- 健康に関わる目標値として「健康診断受診率100% 2028年度 特定保健指導完了率60%実施」を設定- 健診における上限2万円／年の二次検査費用の補助- オフィス敷地内の喫煙室ゼロ- 日常生活におけるウォーキングの目標歩数達成回数と月1回の体重計測結果をもとに、翌月給与でインセンティブが支給される「グッドコンディションボーナス」の導入- 性別にかかわらず、不妊治療で最長1年間休職できるプレグナンシーサポート休暇や費用補助制度（不妊治療支援制度）の導入- 社内レストランにおける、脂質をおさえたメニューや野菜を多く摂れるメニュー、減塩メニューを提供。「健康な食事・食環境（通称：スマートミール）」認証制度で最高位の三ツ星を獲得

LINEヤフーは、従業員の健康支援の取り組みの一環として、スポーツ推進施策も実施しています。こうした取り組みが評価され、「令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業」に選定されています。また、スポーツ庁主催の「スポーツエールカンパニー2026」でシルバー認定を取得し、「第4回 Sport in Lifeアワード」では優秀賞を受賞しています。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、これからも健康経営を推進し、すべての働く人が心身ともに最高のコンディションで業務に従事できる企業を目指していきます。

