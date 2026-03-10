「マネーキャリア」を運営するWizleapが、3月26日（木）にオンラインセミナー『成約率50%の優績者が教える！共同募集 FP相談の極意』を開催

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、2026年3月26日（木）に、マネーキャリア提携代理店・提携専門家および導入検討中の代理店を対象に無料オンラインセミナー『成約率50%の優績者が教える！マネーキャリア活用の極意』を開催いたします。

◾Wizleapが『成約率50%の優績者が教える！共同募集 FP相談の極意～オンライン×FP相談で顧客に支持される成功パターン～』のオンラインセミナーを開催

近年、保険募集においてもオンライン相談の普及により「限られた時間で、質の高い面談を行う」ことがこれまで以上に重要になっています。一方で、安定した集客の確保や、資産形成（NISAなど）を入口にした相談対応に悩む募集人・代理店の方も少なくありません。

Wizleapが運営するお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」では、集客と面談対応を分けて効率化し、Wizleapが集客を行い、募集人の方が面談に集中できる環境づくりを支援しています。

本セミナーでは、マネーキャリアで高い成果を継続している株式会社Finfinity 代表・根本寛朗氏（次回面談率86%・成約率50%以上）をお招きし、オンライン相談ならではの信頼構築のポイントや、資産形成相談でのヒアリング設計など、再現性のある成功パターンを具体例とともに解説します。

「オンラインでも信頼が作れる流れを知りたい」「資産形成相談から提案までの組み立てを整理したい」「面談の生産性を上げたい」と考える募集人・代理店の方におすすめの内容です。

〈セミナー概要〉

開催日時： 2026年3月26日（木）12:00～13:00

※オンラインで開催いたします（Zoomを予定）

プログラム：

１. イントロダクション：マネーキャリアおよび登壇者紹介

２.なぜ今「共同募集リーズ」なのか？：優績者がリーズを選んだ理由

３.実績公開とオンライン初回面談の信頼構築術

４.「NISA・資産運用相談」への対応ステップ：具体的かつ再現性の高い具体事例をご紹介

登壇者：

根本 寛朗 株式会社Finfinity 代表取締役

岳尾 弘美 株式会社Wizleap マネーキャリア事業責任者（ファシリテーター）

【お申し込みURL】

本セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

申込URL：https://forms.gle/jJ4hFbewf6cWQvpy6

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/