TEAM HONMA使用キャディバッグと新作ゴルフシューズを発売

株式会社本間ゴルフ(本社：東京都港区／代表取締役社長 兼 最高経営責任者 小川典利大)は、26SSシーズンの新作キャディバッグおよびゴルフシューズを全国のHONMA直営店および製品取扱店にて順次発売いたします。

キャディバッグはT//WORLD TW777シリーズのクラブデザインと連動し、TEAM HONMAの意見を取り入れて開発。シューズはプレー時の安定性と快適性を重視し、用途に応じた2タイプをラインアップ。実戦を見据えた機能性と、HONMAならではの洗練されたデザインを両立しました。

キャディバッグは、ツアープロ仕様のカートバッグをはじめ、スタンドタイプ、レプリカモデル、スポーティなアスリート向けモデルを展開。止水ファスナーやドリンクポケット、成型ハンドル、シューズインポケットなど、モデルごとに求められる機能を的確に搭載しています。ゴルフシューズは、トラディショナルなデザインのダイヤル式ソフトスパイクと、シンプルな紐式スパイクレスの2タイプを用意。ソフトスパイクは耐久性に優れたソールや安定感のある設計により、快適なプレーをサポートします。

プロの意見を反映して磨き上げたキャディバッグと、実用性を追求したゴルフシューズ。HONMAはプレーヤーのスタイルに応えるトータルギアを提案します。

【TEAM HONMA使用モデル】CB12601 WHITE×TU BLUE

製品ラインアップ

プロカートバッグ: CB12601 【TEAM HONMA使用モデル】

・素材:合成皮革（P.U）

・カラー: BLACK, WHITE x TU BLUE , WHITE x NAVY

・サイズ : 9.5 inch

・重量 : 5.6kg

・機能：止水ファスナー、3点式ショルダー、マグネットポケット、ボトルポケット、成型ハンドル、口枠内側ボア

・価格: \69,300

TEAM HONMAの意見を反映して開発された、T//WORLD TW777シリーズのクラブデザインと連動するプロツアーカートバッグ。スタイリッシュな新たなHONMAデザインを採用し、止水ファスナーやボトルポケットなどツアー仕様の本格スペックを凝縮した最上位モデル。

BLACKWHITE x TU BLUEWHITE x NAVY

プロスタンドバッグ: CB12602

・素材:合成皮革（P.U）

・カラー: BLACK, WHITE x TU BLUE, WHITE x NAVY,

・サイズ : 9.5 inch

・重量 : 4.5kg

・機能：止水ファスナー、3点式ショルダー、マグネットポケット、ボトルポケット、成型ハンドル、口枠内側ボア

・価格：\55,000

TEAM HONMAの意見を反映して開発された、T//WORLD TW777シリーズのクラブデザインと連動するプロツアースタンドバッグ。スタイリッシュな新たなHONMAデザインに、止水ファスナーやボトルポケットなど実戦的な機能を備えたモデル。

BLACKWHITE x TU BLUEWHITE x NAVY

プロレプリカモデル: CB12603

・素材:合成皮革（P.U）

・カラー: BLACK, WHITE x TU BLUE, WHITE x NAVY

・サイズ : 9.5 inch

・重量 : 5.0kg

・機能：止水ファスナー、成型ハンドル、口枠内側ボア、シューズインポケット

・価格：\48,400

T//WORLD TW777シリーズとデザイン連動するプロカートバッグのレプリカモデル。立体的で存在感のあるTPUパーツが、スタイリッシュな新たなHONMAデザインを際立てます。成型ハンドル、シューズインポケットを標準装備。

BLACKWHITE x TU BLUEWHITE x NAVY

スポーツキャディバッグ: CB12604

・素材:合成皮革（P.U）

・カラー: WHITE x NAVY, BLACK×RED, BLACK, WHITE x BLACK

・サイズ : 9.0 inch

・重量 : 3.9 kg

・機能：成型ハンドル、シューズインポケット

・価格：\30,800

T//WORLD TW777シリーズで採用されているスタイリッシュな新たなHONMAデザインを取り入れた、アスリートゴルファー向けスポーティキャディバッグ。成型ハンドル、シューズインポケットを標準装備したベーシックモデル。

WHITE x NAVYBLACK×REDBLACKWHITE x BLACK

コートタイプ紐式スパイクレスシューズ：SR12601

・素材：アッパー / 人工皮革、ソール /ラバー

・カラー： BLACK, WHITE

・サイズ：25.0～28.0cm

・重量：380g (26.5cm)

・価格：\18,480

シンプルなコートタイプデザインで履く人を選ばない紐式スパイクレスシューズ。突起のあるソールパターンにより優れたグリップ性を発揮し、シュータン上部と踵部にはメタリック調刺繍でアクセントをプラス。

BLACKWHITE

トラッドダイヤル式ソフトスパイク：SS12602

・素材：アッパー / 合成皮革、ソール / ラバー

・カラー： WHITE/BLACK, BLACK, WHITE

・サイズ：25.0-28.0cm(WHITE/BLACK, BLACK)

23.0～28.0cm(WHITE)

・重量：410g (26.5cm)

・価格：\30,800

トラディショナルなデザインを採用したダイヤル式ソフトスパイク。アッパーにはソフトで高級感のあるシボ入り合成皮革を使用。耐久性に優れたイタリア・ビブラムソールを搭載し、低重心・低底設計によりプレー時の安定性を高める。鋲は取り外し可能で交換に対応。



＊ビブラムソールとは

高い耐久性とグリップ力が特徴で、登山靴やワークブーツ、スニーカーにも採用されており安全性も重視された設計。

WHITE/BLACKBLACKWHITE

※価格はすべて税込です。

※原産国はすべて中国です。

