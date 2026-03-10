FutureOne、Japan DX Week 2026【春】内： 「社内業務DX EXPO」に出展

フューチャー株式会社

FutureOne株式会社（本社：東京都品川区､代表取締役社長：佐藤 隆元、以下フューチャーワン）は、2026年4月8日（水）～10日（金）の3日間、東京ビックサイトで開催されるJapan DX Week 2026【春】内：「社内業務DX EXPO」に出展します。

※社内業務DX EXPOゾーン 東2ホール 小間番号：E14-18

■Japan DX Week 2026【春】内：「社内業務DX EXPO」とは

Japan DX Weekは、「AI・業務自動化 展」「社内業務DX EXPO」「データドリブン経営 EXPO」「現場DX EXPO」の4つの展示会で構成されている日本最大級のDX総合展です。

FutureOneは、社内のDX化・業務改革を支援するためのサービスが集まる専門展「社内業務DX EXPO」に出展し、変化対応型ERPパッケージ「InfiniOne（インフィニワン）」を展示します。「業界特化」、「業務プロセス最適化」、「競争力強化」、「経営の見える化」といった、企業の持続的な成長とビジネス発展に深くかかわる４つのテーマを深掘りしてご紹介します。

■展示概要

1. 業界特化

InfiniOneは「製造業」、「食品業」、「鉄鋼業」、「木材業」、「建設資材業」、製造・物販・工事事業を展開する「複合業態」、「機械商社」、「家電商社」など、様々な業界・業種に特化した「業界別テンプレート」をご用意しています。出展ブースでは、各業界に精通したスタッフが、実際の画面イメージや導入事例を用いて、お客様にあった業界テンプレートを詳しくご紹介します。

2. 業務プロセス最適化

無駄な業務を見直してスリム化を促進する、チャット連携、電子請求書配信、スマホ活用(店舗・外注先)、クラウド基盤といったERPオプション機能に加えて、InfiniOne導入の前段階として業務整理を支援するコンサルティングサービスをご紹介します。

3. 競争力強化

各業界の動きをリードする業界テンプレートの継続的な発展、お客様独自の強みに応える個別カスタマイズ、そして最新IT・AI技術の反映を実現し続けるプラットフォーム「InfiniOne共通基盤」をご紹介します。

4. 経営の見える化

InfiniOneに蓄積されたERPデータとBIツール「Microsoft Power BI」を連動させ、最適な切り口での経営の「見える化」と活きた経営数値管理を実現するBIサービスをご紹介します。

■展示会概要

展示会名 ：Japan DX Week 2026【春】：「社内業務DX EXPO」

会期 ：2026年4月8日（水）～10日（金）

会場 ：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）東1～3,7,8、西1～4ホール

小間番号 ：E14-18

主催 ：RX Japan株式会社

詳細 ：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

ご入場には事前の来場者登録が必要なため、以下よりご登録ください。

▼来場者登録（無料）

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1608831818663332-R14

■InfiniOneについて

InfiniOneはERP・基幹業務システムを中心としたソリューションとしてInfiniOne ERPを展開しています。タイムリーな業績管理やリアルタイムでの情報抽出を実現する経営情報基盤として、専門性の高いノウハウを形にした業界別テンプレートを備えており、様々な業種業態の企業1,200社以上に採用されています。

*1 InfiniOneはフューチャー株式会社の登録商標です。

*2 InfiniOneの詳細はこちらをご覧ください。(https://www.future-one.co.jp/service.html)

*3 FutureOne株式会社は、フューチャーグループの企業です。

*4 フューチャー株式会社（東証プライム：4722）は持株会社です。(http://www.future.co.jp/company_profile/future_group/)

*5 記載されている会社名､製品名は､各社の商標または登録商標です｡

*6 本リリースに記載された製品/サービスの内容､価格､仕様､お問い合わせなどは､発表日現在のものです｡

*7 Microsoft Power BI は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です｡

■FutureOne株式会社

代表取締役社長: 佐藤 隆元

設立: 2002年10月1日

社員数: 273名(2026年1月1日現在)

本社: 東京都品川区大崎2-9-3

URL: https://www.future-one.co.jp/

事業内容: 基幹業務システムInfiniOneの開発､販売､サポートおよびECサイトの構築､受託開発

■本件に関するお問い合わせ先

FutureOne株式会社 マーケティング本部: 渕崎、臼井 TEL: 03-5719-6122 FAX: 03-5719-6123

E-Mail: f1-marketing@future-one.co.jp