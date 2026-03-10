Interface Inc.

フローリングとサステナビリティのグローバルリーダーであるインターフェイス（NASDAQ：TILE、本社：米ジョージア州アトランタ）は、本日、日本市場におけるLVT（ラグジュアリー・ビニル・タイル）製品の代理店として、住商インテリアインターナショナル株式会社（以下、「住商インテリアインターナショナル」）と新たに合意したことを発表しました。なお、株式会社川島織物セルコン（以下、「川島織物セルコン」）は、2012年から続くパートナーシップのもと、インターフェイスのタイルカーペット製品の総代理店として販売を継続します。

サステナビリティを推進する包括的なフローリングソリューション

インターフェイスの東南アジア・日本・韓国担当コマーシャル・ディレクターのゲリー・タンは次のように述べています。「今回の住商インテリアインターナショナルとのパートナーシップは、多様化するグローバル市場のニーズにより一層応え、炭素排出量を抑えた床材ソリューションを提供し、最終的にはお客さまの目指すサステナビリティの目標達成に貢献するというインターフェイスのコミットメントをより確実にするためのものです。また、今回の新たなパートナーシップの締結は、日本市場におけるインターフェイスLVT製品の販売・流通ネットワークが拡充され、より幅広い市場へのアクセスとサポートが可能になるものと期待しています」

デザイン、パフォーマンス、サステナビリティを中核に販売拡大へ

LVT製品の代理店新設は、インターフェイスが業界をリードしてきたデザイン、パフォーマンス、そしてサステナビリティへの取り組みを背景に、製品ラインアップをさらに強化するものです。住商インテリアインターナショナルは、インテリアの力を信じ、そこで過ごす一人ひとりの感性に訴える最先端の空間作りに貢献しており、業界で高い評価を得ています。インターフェイスも同様に、最先端のデザイン性を備えたグローバル水準のパフォーマンスを有する製品、そして長年取り組んできているサステナブルな製品で世界のフローリング業界をけん引しながら、お客さまに製品以上の価値とその空間ユーザーを中心としたインテリアづくりに努めてきました。住商インテリアインターナショナルは、日本の市場にLVT製品を提案するパートナーとして、当社と目的が合致しており、今回の合意に至りました。

タイルカーペットに対する継続的なリーダーシップ

インターフェイスの主力製品であるタイルカーペットについては、川島織物セルコンが引き続き総代理店を務めます。同社は、グローバルなデザイントレンドを日本市場に導入する上で重要なパートナーとして2012年より多大な役割を果たしてきました。今後もインターフェイスと協力してサステナビリティという共通の価値観のもと、デザインイノベーションを推進して参ります。

製品に関するお問い合わせ（サンプル・お見積り・納期など）：

・ LVT製品：住商インテリアインターナショナル株式会社

・ タイルカーペット製品：株式会社川島織物セルコン

住商インテリアインターナショナル株式会社について

住商インテリアインターナショナル株式会社は、住友商事グループの一員として、インテリア関連製品の輸入・販売を手掛ける専門商社です。国内外の高品質な製品を取り扱い、オフィス、ホテル、商業施設、教育施設向けに幅広いソリューションを提供しています。デザイン性と機能性を兼ね備えた製品を通じて、快適で持続可能な空間づくりに貢献しています。2026年よりインターフェイスのLVT代理店として、パートナーシップを開始しました。

詳細はこちらをご覧ください：https://interior-i.jp

株式会社川島織物セルコンについて

株式会社川島織物セルコンは、1843 年に京都で創業した、180年以上の歴史を持つ日本のインテリアメーカーであり、カーペット、カーテン、壁装材などの製品を提供しています。伝統と革新を融合させたデザイン力と高い品質で、店舗、オフィス、ホテル、住宅まで幅広い空間に対応しています。2012年よりインターフェイスのタイルカーペット製品の総代理店として、日本市場にグローバルなデザイントレンドとサステナブルな価値を届けています。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.kawashimaselkon.co.jp/

インターフェイスについて

インターフェイス（NASDAQ: TILE）は、環境に配慮したタイルカーペットや弾性床材を含む統合的な床材ソリューションを提供するグローバル企業であり、サステナビリティのリーディングカンパニーです。Interface(R) タイルカーペット、LVT、nora(R)ラバー、FLOR(R)住宅向けフロアラグなど、商業施設から住宅まで幅広いセグメントに対応する製品ラインアップを提供しています。

インターフェイスの床材は、明確な理念に基づきデザイン性、機能性、革新性を追究しながら開発されており、空間に美しさと快適さをもたらすと同時に、気候変動への対応にも貢献します。インターフェイスは数十年にわたり、サステナビリティにおける先駆者としての役割を果たしてきました。現在は「再生型企業」への進化を目指し、カーボン・オフセットを利用せず実質的な排出削減に注力しています。2030年までに科学的根拠に基づく目標（Science Based Targets）の達成を目指し、2040年までにはカーボン・ネガティブ企業となることを目標としています。

詳細は以下をご覧ください：

グローバルウェブサイト：interface.com(https://www.interface.com/US/en-US.html)（英語）

サステナビリティへの取り組み：interface.com/sustainability(https://www.interface.com/US/en-US/sustainability/sustainability-overview.html)（英語）

最新情報やお知らせは、Facebook(https://www.facebook.com/InterfaceAPAC/?brand_redir=124823057545947)、Instagram(https://www.instagram.com/interface/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/interface/)、Pinterest(https://jp.pinterest.com/interface/)（英語）でも随時発信しています。