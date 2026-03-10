「健康経営優良法人（ホワイト500）」に3年連続で認定

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、経済産業省と日本健康会議が健康経営に優れた法人を選定する「健康経営優良法人2026」において、大規模法人部門の「ホワイト500」に認定されましたので、ご案内します。

「健康経営優良法人」認定制度は、従業員の健康管理を経営視点で考え戦略的に実践している企業や法人を顕彰する制度です。「ホワイト500」は、その中の大規模法人部門の上位500法人が認定されるもので、今回当社は3年連続（通算4度目）の認定を受けました。

当社は「CASIO健康基本方針」を掲げ、アブセンティーズム（健康問題による欠勤）の減少と、プレゼンティーズム（疾病就業）の改善、ワークエンゲージメントの向上を目標指標とし、社員が生き生きと働き最大限の能力を発揮できるよう、安全衛生や健康管理を推進しています。

今回、社員の健康維持・増進に向けたさまざまな取り組みが評価され、認定につながりました。

【主な取り組み内容】

■女性社員の健康支援

「ピンクリボン月間」と「女性健康週間」で、全社員・女性社員・管理職向けに対象別のプログラムでセミナーを実施しさらなる理解浸透を図りました。その結果、受講率が約3割から約6割へ向上し、今後は乳がん検診受診率の維持・向上や自己セルフチェックの啓発などを推進します。

■男性社員の育児休業取得推進

2030年までに取得率100％という目標を掲げる中でこのたび95％を達成し、平均取得期間も1カ月を超えました。これは、女性社員の声を掲載したハンドブックの全社員配布や、取得経験者のマネジャー登用増加などにより、制度を受け入れる組織風土が醸成された成果です。

当社は社員が生き生きと最大限の力を発揮する環境づくりを重視した健康経営を推進しています。「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、社員の健康を基盤に革新的な製品を提供し、社会貢献および企業の持続的成長の実現を目指します。

【関連リンク】

・労働安全衛生のページ（https://www.casio.co.jp/csr/social/health_safety/）

・「ホワイト500」認定 健康経営の取り組みを人事部にききました（https://www.casio.co.jp/topics/article/2026/K-164/）

