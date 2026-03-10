コナミスポーツが「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門」に初の認定

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、弊社）は、スポーツ庁が推進する「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門2026」の認定を受けました。受託運営している公共スポーツ施設でのパラスポーツ推進・普及活動が評価されたことによるものです。

なお、弊社は本認定の条件である、「U-SPORT PROJECTコンソーシアム」に加盟しています。

■ スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門とは

2025年度に新設された、パラスポーツ団体と連携した事例を持つ民間企業・地方公共団体等を認定する制度です。

障害のある方とない方がともにスポーツを楽しむ機会を創出し、障害のある方が生涯にわたってスポーツを実施するための基盤を整備する観点から、パラスポーツ団体、地方公共団体、民間企業等の関係団体の連携体制の構築等を図り、パラスポーツ団体と連携した取り組みを評価し、その取り組みを一層広めることを目的として創設されました。

＜弊社の取り組み例＞

・受託運営施設での障害者が利用しやすい施設を目指す取り組み

気軽に利用しやすいスポーツ施設とするために、必要な取り組みや障害となっている要因を明らかにし、障害者団体の協力を得てインクルーシブな環境づくりを実施。

・パラスポーツ推進・普及活動の実施

受託運営施設でのイベント時にパラスポーツ体験ブースを設置し、来場者の参加を通じて推進・普及活動に貢献しました。

デフバスケットボール体験教室を開催（品川区総合体育館）卓球バレーイベントを開催（町田市中央公園）

弊社は今後も運動・健康に関する知識を生かして、パラスポーツ界の発展に向けて引き続き貢献していきます。