「促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)」紹介ウェビナー開催

岩崎電気は2026年3月26日に「促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)」についてのウェビナーを開催いたします。

光、熱、雨風などの屋外環境を人工的に再現し、劣化の進行を観察する「耐候性試験」は、屋外で使用されるものの生産工程において欠かせない試験です。

用途や要件に応じてさまざまな光源が利用されていますが、中でも促進性の高いメタルハライドランプ方式は研究開発に、相関性の高いキセノンランプ方式は規格・仕上げ試験などに多く用いられています。

本ウェビナーでは、岩崎電気の促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)の中で、屋外暴露10年分を約1000時間で再現可能な促進性をもつ「アイ スーパーUVテスター(メタルハライドランプ方式ウェザーメーター)」と、暴露試験との高い相関性に加え、照度を可変できる使いやすさが特長の「アイ スーパーキセノンテスター(キセノンランプ方式ウェザーメーター)」を、各種データを紐解きながらご紹介いたします。

ウェザーメーター導入の際の比較検討にぜひお役立てください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

ウェビナー概要

開催日

アイ スーパーUVテスター(メタルハライドランプ方式ウェザーメーター)アイ スーパーキセノンテスター(キセノンランプ方式ウェザーメーター)- 岩崎電気の促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)ラインアップのご紹介- データから見るメタルハライドランプ方式促進耐候性試験装置の特長- データから見るキセノンランプ方式促進耐候性試験装置の特長

2026年3月26日(木)

14:00～14:40

配信形式

Microsoft Teams(事前登録制)

イベントページ・参加登録はこちらから

「促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)」紹介ウェビナー開催のお知らせ。“データから読み解く！ IWASAKI「促進耐候性試験装置」ご紹介”(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/event/2026/tester.html?pr=005)

促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)の詳しい情報はこちらをご覧ください。

促進耐候性試験装置(ウェザーメーター)(https://www.iwasaki.co.jp/optics/environment/tester/?pr=005)