SPI３で受験OK！６月に合格発表。北九州市職員募集【春季枠】

◇すしの都課◇Z世代課◇洋上風力拠点化推進課など今話題の北九州市！！！

北九州市職員として働いてみませんか？

北九州市の職員採用試験【春季枠】の受付開始中！申込は３月２４日（火）１３時まで！！

～募集区分～

福岡県北九州市（北九州市役所）北九州市職員募集

・一般事務員 行政（プレゼン） ３５名

・一般技術員 土木職 １０名

・一般技術員 建築職 ６名

・一般技術員 電気職 ２名

・一般技術員 機械職 １名

～アピールポイント～

≪一般事務員≫

・２２歳～４０歳まで受験可能

・SPI３のあとは個別面接（２回）のみ

・３次試験ではプレゼン発表があるのが特徴の試験です

≪一般技術員≫

・受験可能年齢を２０歳に引き下げ

・新卒区分～40歳、社会人経験者区分～61歳まで受験可能

・３次試験の事前課題廃止

春季枠のすべての１次試験がSPI３（テストセンター方式）なので、任意の場所から受験可能です！

民間企業を志望されている方、理系学生の方、UIJターンをご検討中の方も、ぜひご注目ください！

詳細は北九州市職員募集ホームページ(https://city-kitakyushu-saiyo.jp/category/senkou/senkou-shiken/#tabbody)をご確認ください。

春季枠の特徴春季枠の試験区分

皆さんの応募をお待ちしております！

北九州市とは…

北九州市のミッションに挑め！

北九州市は、福岡県の北部、九州最北端に位置し、関門海峡を隔てて本州に面するまちです。1963年（昭和38年）に、門司、小倉、戸畑、八幡、若松の5市による新設合併により誕生し、三大都市圏や県庁所在地以外では初めて、そして九州で初めての政令指定都市となりました。大都市である一方で、日本海にも瀬戸内海にも面していたり、三大カルストのひとつ平尾台や、日本新三大夜景都市に選ばれるなど、「大都市」と「自然」が共存するまちです。

また、工業都市のイメージが強いですが、山陽新幹線のぞみ号が全て停車する小倉駅、24時間離着陸可能な北九州空港、国際拠点港湾である北九州港、九州道・東九州道・中国道・など四方に広がる道路網等、交通の結節点としても発展しています。

さらに、「次世代育成環境ランキング」の政令指定都市部門で14年連続第１位に選ばれるなど、住みよいまち、子育てしやすいまちとしても注目されています。