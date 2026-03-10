「ビジネスコンプライアンス検定」「ネットマーケティング検定」「SNSマーケティング検定」「コミュニケーション検定」の公開試験申込受付を開始【試験日：2026年5月24日】

株式会社サーティファイ

株式会社サーティファイ(https://www.sikaku.gr.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂、以下「サーティファイ」）は、2026年5月24日（日）に開催する「ビジネスコンプライアンス検定(https://www.sikaku.gr.jp/co/)」「ネットマーケティング検定(https://www.sikaku.gr.jp/nm/)」「SNSマーケティング検定(https://www.sikaku.gr.jp/sns/)」「コミュニケーション検定(https://www.sikaku.gr.jp/c/nc/)」の公開試験の申込受付を2026年3月10日より開始しました。

※受験形式：「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式（ページ下部参照）■ビジネスコンプライアンス検定 第46回公開試験（初級）

試験日 ： 2026年5月24日（日）

受験料 ： 初級 6,400円（税込）

詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/co/individual/

※ビジネスコンプライアンス検定 第46回公開試験は初級のみの開催です。

■ネットマーケティング検定 第31回公開試験

試験日 ： 2026年5月24日（日）

受験料 ： 6,700円（税込）

詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/nm/individual/

■SNSマーケティング検定 第9回公開試験

試験日 ： 2026年5月24日（日）

受験料 ： 7,300円（税込）

詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/sns/individual/

■コミュニケーション検定 第44回公開試験（初級）

試験日 ： 2026年5月24日（日）

受験料 ： 初級 3,300円（税込）

詳細 ： https://www.sikaku.gr.jp/c/nc/individual/

※コミュニケーション検定 第44回公開試験は初級のみの開催です。

▼サーティファイ全試験の2026年度公開試験日程はこちら

https://www.sikaku.gr.jp/sys/post/818

■公開試験の受験形式（リモートWebテスト）について

公開試験は「リモートWebテスト」による在宅・在社受験形式で実施します。

リモートWebテストは、「2つのカメラ」と「7つのAI」による不正監視機能を搭載し、在宅・在社受験の利便性と、公平・公正な試験実施の両立を備えた受験システムです。

１.インターネット接続環境、２.受験用端末（PCまたはタブレット）、３.スマートフォン、４.スマートフォンスタンド、５.静かな個室 をご用意いただければ、全国どこからでも、海外からでもご受験いただけます。

リモートWebテスト詳細ページ > https://www.sikaku.gr.jp/individual/rwt/

【会社概要】

社名 ：株式会社サーティファイ

事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、

実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、

オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供

設立 ：2001年6月

所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル

代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂

URL ：https://sikaku.gr.jp/