【ケアフォート株式会社】新たなMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を策定｜国内外で医療・介護現場の未来を切り拓く！

ケアフォート株式会社

ケアフォート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：春山泰三、以下「ケアフォート」）は、2025年2月14日、さらなる事業拡大とグローバル展開を見据え、新たなMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を策定したことをお知らせいたします 。

■ MVV策定の背景

ケアフォートは2021年の設立以来、「製品を通じてすべての皆様に幸せをお届けする」という理念のもと、エコムシュウをはじめとする医療・介護現場の環境改善に寄与する製品を提供してまいりました。 事業開始から5年目を迎えて、日本国内のみならず「世界」という視点を持って、より深刻化する医療・介護現場の課題解決に貢献するため、この度、企業の進むべき指針をより明文化するためにMVV（（ミッション・ビジョン・バリュー）を刷新いたしました 。

■ 新たなMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）

1. ミッション（MISSION：使命）

「世界中の医療・介護現場に、安心と快適を届ける。」

日本だけでなく、グローバルな視点を持って活動を広げ、安全性・信頼性と、現場の環境改善を追求することで現場の課題解決に貢献します。

2. ビジョン（VISION：未来像）

「医療・介護の未来を、より心地よく、より安全に。」

医療・介護サービスを受ける方々のQOL（生活の質）向上を「心地よさ」として追求するとともに、医療従事者や介護者の負担軽減を実現し、誰もが「安全」に過ごせる未来を創ります 。

3. バリュー（VALUE：価値観・行動指針）

顧客志向

常に革新的な技術やアイデアを探求し、誠実な姿勢でお客様の期待を超えるサービスを提供し続けます。

協調性

チームメンバーの多様な意見を尊重し、常に変化を恐れず挑戦することで優れた成果を創り上げます。

貢献性

最新の技術や知識を学ぶことで医療・介護分野の進歩に貢献するとともに、環境問題にも配慮し、持続可能な社会の実現を目指します。

■ 代表取締役 春山 泰三のメッセージ

「医療介護現場の環境改善を行い社会に貢献する」という想いから当社を設立し、これまで現場の皆様の声に支えられてきました。今回の新MVVには、私たちの情熱と、これから目指すべき未来という大きな志を込めています。医療・介護現場が直面する課題を解決し、関わるすべての人々が豊かで快適な社会を創造できるよう、社員一同、邁進してまいります。

■会社概要

・社 名：ケアフォート株式会社

・本 社：東京都千代田区神田淡路町2丁目105 ワテラスアネックス1307

・代表者：代表取締役 春山泰三

・設 立：2021年9月

・事業内容：エコムシュウおよび医療介護関連製品の販売

・Webサイト：https://www.carefort.co.jp/