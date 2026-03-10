X（旧Twitter）広告の運用代行手数料が最大半額に！S&Eパートナーズが期間限定のキャンペーンを提供開始

「X広告、いつかやろう」-その"いつか"が今です！

S&Eパートナーズ株式会社

X（旧Twitter）はビジネス層の間で再び注目を集めているSNSのひとつです。

長文記事機能の登場やアルゴリズムの変化により、企業の情報発信や広告配信がこれまで以上に拡散されやすくなり、マーケティング施策として活用する企業が増えています。

特に「競合がまだ多く参入していない今こそチャンス」と捉え、X広告を新たな集客チャネルとして取り入れる企業も少なくありません。

このたびS&Eパートナーズ株式会社（本社：大阪市中央区／代表取締役：山本託也）では、

X（旧Twitter）広告の運用代行サービスを対象とした決算キャンペーンを実施します。

- X広告、気になってはいるけどまだ試せていない- SNS広告をそろそろ始めたいが、何から手をつければいいかわからない

という方はもちろん、他媒体との組み合わせを検討中のBtoB企業の担当者様にも、ぜひこの機会をご活用ください。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39309/table/20_1_f196118a13825f1598b73a1ffa613887.jpg?v=202603101051 ]

※ 通常、弊社の広告運用手数料は月額広告費の20%をいただいておりますが、今回のキャンペーンでは特別優遇として半額の10%で承ります。ただし手数料の下限金額は12,500円／月となりますので、あらかじめご了承ください。

※ 広告費の下限はありません。少額からでも正式な運用代行として丁寧に対応いたします。「まず試してみたい」という方でも、ぜひお気軽にご相談ください。

※ 特別手数料が適用されるのは配信開始から3ヶ月間となります。4ヶ月目以降は通常手数料に移行します。

今、X（旧Twitter）が熱い！その理由

キャンペーン詳細はこちら :https://seo-best.jp/topics/news/20260304/

「Twitterは若者向けでしょ？」「最近は勢いが落ちているのでは？」そう思われている方も多いかもしれません。

しかし、最新のデータやマーケティング現場の動きを見ると、そのイメージは大きく変わりつつあります。

S&Eパートナーズの広告運用、3つの特徴

- 国内ユーザー7,100万人・世界第2位（2025年2月時点／Statista）- 平均年齢37歳・男性比率約6割。経営者・マーケター・IT担当者など意思決定層が多い- 長文記事機能の登場やアルゴリズム変化で、企業の情報発信が拡散されやすい環境に- 競合企業の本格参入はまだこれから。先行者優位を取りやすいタイミング１. 継続率90%以上の伴走型サポート

運用担当者が直接窓口を担当し、スピーディなPDCAを実現。

「担当者が変わるたびに一から説明」「レポートが届くだけで提案がない」といった他社代理店でのお悩みを解消します。

２. SEO・LP・他媒体との組み合わせ提案

X広告単体にとどまらず、SEO対策・LP改善・リスティング広告との組み合わせ提案で、単品広告の頭打ちを回避。他社代理店からの乗り換えでCV数1.5倍・1.6倍を達成した実績があります。

３. チーム体制で手厚くフォロー

フロントコンサル・アカウントプランナー・サポートデスクによるチーム体制でサポート。

20年以上の実績に基づき、「広告費を使うこと」ではなく「成果を出すこと」を目的とした経営者目線の提案を行います。

こんな方におすすめ

- X広告が気になっているが、まだ一度も試したことがない- SNS広告を始めたいが、設定・運用を任せられる会社を探していた- リスティング広告など他媒体との組み合わせで効果を広げたい- 少ない予算でまず3ヶ月、効果を試してみたい

少しでも気になった方は、まずはお気軽にご相談ください！

Webマーケティングの仕組みを作る会社S&Eパートナーズについて

S&Eパートナーズ株式会社（大阪府大阪市）

S&Eパートナーズ株式会社は、「Webマーケティングの仕組みでハピネスを届ける」をビジョンに掲げ、SEO対策、リスティング広告運用代行、ホームページ制作など、企業のWeb戦略を幅広く支援しています。

今回の「S&Eマーケティングストア」および「AI検索診断レポート」の提供を通じて、プロの施策をより身近なものにし、日本の中小企業のデジタルマーケティング底上げに貢献してまいります。

【会社概要】

事業所名：S&Eパートナーズ株式会社

代表取締役 山本 託也

所在地 大阪本社：大阪府大阪市中央区南船場2丁目-12-10 ダイゼンビル2階・3階

設立：2013年1月

ホームページ：https://seo-best.jp/

事業内容：SEO対策、リスティング広告運用代行、ホームページ制作、採用マーケティング

関連会社：株式会社クイックマン、S＆Eマネージメント株式会社、スイングアーツ合同会社