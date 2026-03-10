2026年4月16日開講：元P&Gジャパン執行役員による【顧客起点マーケティングカレッジ】

M-Force株式会社

M-Force株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：長 祐、以下 M-Force）は、大変好評をいただいている、顧客起点マーケティングを体系的に深く学ぶことができる有料講座「実務者のための顧客起点マーケティングカレッジ（全10回）」の第4期プログラムを、２０２６年４月１６日（木）から６月２５日（木）にかけて開講することをお知らせいたします。

売上成長に直結する「顧客起点マーケティング」を体系的に習得。第4期『実務者のための顧客起点マーケティングカレッジ』を開講

変化の激しいマーケティング環境において、多くの実務者が「場当たり的な施策」や「戦略の一貫性の欠如」という課題に直面しています。最新の手法が次々と登場する一方で、それらをどう選び、どう戦略へと統合すべきかという「判断基準」を体系的に学ぶ機会は依然として不足しており、それが成果を阻む大きな要因となっています。

こうした課題を打破し、数々の事業成長を牽引してきた 9segs(R)、N1分析(R)、Concept Logic(R) などの独自手法を開発・提供する M-Force は、好評につき第4期目となるオンライン講座「実務者のための顧客起点マーケティングカレッジ」を開催いたします。

本講座は、全10回のプログラムを通じて、現状分析から顧客理解、戦略策定、コンセプト設計、4P施策への落とし込み、そしてPDCAの構築まで、売上成長を実現するための一連のプロセスを網羅します。各ステップで実務に即したワークや手法を学ぶことで、マーケティングを単なる知識ではなく、現場で成果を出すための強力な“武器”へと昇華させます。確かな戦略に基づき、持続的な事業成長をリードしたいと願う実務者のための実践的なプログラムです。

【講座概要】

・対象: 事業会社のマーケター、事業企画担当者、商品企画担当者、経営企画担当者

※恐れ入りますが、広告代理店様、コンサルティング企業様、調査会社様など弊社と競合する企業様、

またはこれらに該当する企業にご所属の方のご参加はご遠慮いただいております。

・申込: M-Force株式会社のホームページにて（こちらのURLにて申込ください(https://mforce.jp/study-meeting/marketing-college_04.html)）

・形式: Zoomでのオンライン講座（欠席された場合のみ、欠席回の動画を配信いたします）

・期間: ２０２６年４月１６日（木）から６月２５日（木）の全１０回

※5月7日はゴールデンウィークのため休みとなります

・受講料: 15万円（税抜） / 1名





【講義内容】

１）顧客起点マーケティング概論 ～成果が出るマーケティングの原則を理解する～

２）顧客戦略の作り方（理論編） ～ターゲット（WHO）と訴求価値（WHAT）の策定方法～

３）顧客戦略の作り方（実践編） ～実例を通じて顧客戦略を考える～

４）コンセプトの作り方（理論編） ～顧客戦略に基づく売上につながるコンセプトの作り方～

５）コンセプトの作り方（実践編） ～実例を通じてコンセプトを作る～

６）4P施策の作り方（前編） ～戦略やコンセプトに基づく4P施策の作り方と実例～

７）4P施策の作り方（後編） ～戦略やコンセプトに基づく4P施策の作り方と実例～

８）マーケティングのPDCA ～戦略や施策効果を測定し、持続的な成長を実現する方法～

９）顧客起点マーケティング応用編１. ～ブランド課題に即したアプローチを学ぶ～

１０）顧客起点マーケティング応用編２. ～ブランド課題に即したアプローチを学ぶ～

【過去のカレッジ受講者の評価】※第一期カレッジの受講者アンケートデータ

受講者の声（一部抜粋）

- マーケティングの分析・戦略・施策までの一連の流れがここまでシンプルでソリッドな「型」があるんだという所に感動レベルで凄いと感じました！- 「型」を知り、うまく活用すればマーケティング課題は解決できる。型とは言い換えれば、誰でも使えるということなので、自信にもなりましたし、知恵にして実践し後輩に伝えていくこともできると思います。- マーケティングの基礎知識の必要性を強く感じ受講させていただきました。顧客戦略立案からコンセプト策定、４P施策、PDCAといった一連の考え方と、具体的な手法・観点を学べたことが非常にありがたかったです。Q＆Aへの細やかな回答からも多くを学ぶことができました。- 断片的に本を読むことはしておりましたが、"マーケティングの背骨"となるような体型的なフレームワークの学習をしたことがありませんでした。今回のカレッジで得た話とこれまでの経験を対照させながら、「あの本で言っていることは今回のカレッジでいうところのここか。」「あの時のシチュエーションはこういうことか」というような気づきが改めて得られる基準点となった講義。- 内容（質）だけでなく、量やタイミング（時間帯）、頻度も含め、絶妙でした。過度な負担感ではなく、しかし緊張感や集中力が必要な内容で、成長のための適度な負荷がありました。



M-Force株式会社について

M-Forceは、P&Gをはじめとした事業会社でブランド経営を担ってきたマーケティングの経験豊富なエキスパートによって設立された、顧客起点マーケティングの導入と運用を支援する会社です。属人的な勘や経験に頼るのではなく、「型」として再現可能なマーケティングを「9segs(R)」「N1分析(R)」「Concept Logic(R)」などの独自メソッドやツールで提供しています。

会社名：M-Force株式会社

代表者：長 祐

設立：2019年1月

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 13F

オフィシャルサイト: https://mforce.jp/



