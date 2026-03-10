「健康経営優良法人」に8年連続認定されました

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：河村 隆之／URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議による健康経営優良法人認定制度において、8年連続で「健康経営優良法人」に認定されました。

※健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取組みや日本健康会議が進める健康増進の取組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を認定する制度です。

当社では、人生100年時代を見据えて、健康を保ちいきいきとした生活を目指し、以下の取組みを行っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/221_1_60b2deb2b6e128d50b4c931dae6ff333.jpg?v=202603101051 ]

今後も社員一人ひとりが「いきいきと働き続ける」ことができる環境づくりに取り組むとともに、健康経営の普及に取り組んでいきます。

