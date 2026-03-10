YouTube番組「Nontitle」で話題の「NOTO SNOW」到着！

丸井織物株式会社

丸井織物株式会社（本社：石川県鹿島郡、代表取締役社長：宮本好雄）は、石川県中能登町で開発した高機能テキスタイル「NOTO SNOW（ノトスノー）」で制作したシャツを発表しました。

本素材は、現在公開中YouTube番組「Nontitle」にて、ひろゆきチームが採用したことでも話題となっています。

https://shop.modein.jp/pages/notosnow

■始まりは能登から

NOTOSNOWは、石川県中能登町の繊維メーカー「丸井織物」と、株式会社made in Japanの共同開発によって誕生しました。

長年にわたり培われてきた日本の織り技術と素材開発のノウハウ。その確かなものづくりの力を、現代のライフスタイルに合わせて再設計することで生まれたのが、この新しいテキスタイルです。

汚れや濡れ、シワといった、日常の中で当たり前に存在していた衣服のストレスを見直し、「服に気を遣う時間そのものを減らす」ことを目指して開発されました。

NOTOSNOWには、機能性だけでなく、日本のものづくりが持つ誠実さと合理性が込められています。

能登から生まれた技術を、世界の日常へ。日本の技術を、新しい価値として届けていきます。

■ 「NOTO SNOW」は

白シャツにつきまとう不安を、根本から解決します。

◎ 一滴が怖くない──汚れがサッと拭ける

日常の食事や外出時の急な汚れにも強く、白さを長くキープできます。

◎ シワに強いから、手間いらず

着ている間も座っても移動しても、形が崩れにくく「いつもきれい」。

◎ 20,000回の摩擦にも耐える強さ

長く使い続けても、風合いが損なわれにくい高耐久性。

◎ 能登から世界の日常へ

丸井織物と株式会社made in Japanが、能登の技術を活かして共同開発。

誠実さと合理性を備えた“日本の繊維の結晶”です。

https://shop.modein.jp/pages/notosnow

■ 「Nontitle」での採用と反響

「Nontitle」では、ひろゆきチームが本素材を採用し話題に！

“この生地を使ったアイテムを展開してほしい”と数多くのお問い合わせをいただいております。

▶番組はこちら：

https://youtu.be/0FC78jHHugo?si=UvSs2WhAPJmNEnOl

■ UP-T × ひろゆき 企画も展開中

オリジナルグッズ制作サービス 「UP-T（アップティー）」 では、関連企画として ひろゆき氏からのビデオレター が届くキャンペーンも展開。

■ 商品ラインナップ

商品ページでは以下のラインアップを公開中です。

NOTO SNOW Yシャツ（税抜9,800円）、パッカブルジャケット（5月販売予定）、パッカブルT/Cスムース（5月販売予定）、COCOON-PACK SHIRT（5月販売予定）、パッカブルトラベルショーツ（5月販売予定）

https://shop.modein.jp/pages/notosnow

■ 会社概要

丸井織物株式会社

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

所在地：〒929-1801 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部１５

設 立：1956年 4月

事業内容：各種織物の製造販売、賃織並びに加工、ウェブサービスを利用した販売・通信販売・制作・情報提供等の各種サービスの企画並びに提供他

資本金：57百万円

URL：https://www.maruig.co.jp



■西村博之（ひろゆき）

日本のインターネット上で広く知られるインフルエンサーであり、2ちゃんねる（現・5ちゃんねる）の創設者の一人としても知られている。

その影響力は、彼が運営している「5ちゃんねる」やブログを通じて日本のネット文化に深く根付いている。

その考え方は時に議論を呼び、インターネットの発展や社会に与える影響も大きい。

また、情報の自由やネット上の発言の自由などに対するスタンスも知られている。