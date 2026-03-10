「不安解消サポート通知プラン」運用開始｜悪質副業詐欺への対策強化

弁護士法人大地総合法律事務所

弁護士法人 大地総合法律事務所（本社：東京都港区 代表弁護士：佐久間大地）は、近年増加している悪質な副業詐欺業者からの強引な契約履行請求に対応するため、新たに「不安解消サポート通知プラン」を導入しました。

このプランでは、被害者の不安を軽減し、冷静な判断をするための法的サポートを提供します。

悪質な副業詐欺が増加中

近年、悪質な副業詐欺業者による被害が多数報告されています。

国民生活センターのデータによれば、情報商材や副業関連の相談件数は、2022年度には約7,000件、2023年度には約6,256件、2024年度には約4,118件（全国消費生活情報ネットワークシステム調べ）と、依然として多くの消費者が被害に遭っていることが分かります。

（参考：独立行政法人国民生活センターHP

https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html?utm_source=chatgpt.com）

特に、悪質な副業詐欺業者との契約においては、未払い段階で契約履行を強要されたり、弁護士名義で請求が行われるといった事案が深刻な問題となっています。

これらの請求行為は、実質的に恐喝であり、法的には違法性が高いものの、多くの被害者は「訴えられたらどうしよう」「自宅や職場に郵送物が届くのではないか」といった精神的な負担を抱えてしまいます。

こうした状況では、冷静な判断が必要となりますが、被害者の多くは不安から抜け出せず、どのように行動したら良いのか分からなくなっているケースが多いのではないでしょうか。

こうした状況を踏まえ、大地総合法律事務所では、この度「不安解消サポート通知プラン」を本格導入いたします。

悪質な副業詐欺業者にお悩みの方へ「不安解消サポート通知プラン」を導入

「不安解消サポート通知プラン」では、弁護士名義で「特定商取引法に基づくクーリング・オフ通知書」を作成・送付いたします。

「プラン代金などが未払い状態で、契約はまだかわしていないのに請求されている」

「自宅や職場に対して請求書を郵送すると言われている」

「無視していいと言われたが本当？」

など、悪質な副業詐欺に悩んでいる方はぜひ弊所にご相談ください。

「不安解消サポート通知プラン」は、副業詐欺に関する不安を抱える方々に向けた、迅速で効果的な法的支援です。

今後も、より多くの方々に安心していただけるよう、当事務所は一層の支援を行ってまいります。

■お問い合わせ

メール：https://daichi-lawoffice.com/contact/

電話：0120-689-830

弊所のHPはこちらです。

https://daichi-lawoffice.com/

大地総合法律事務所では、上記以外の副業詐欺についてのご相談も承っております。

副業や投資などのトラブルでお困りの方は、弊所にご相談ください。

■弁護士コメント 弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士 佐久間大地

「不安解消サポート通知プラン」は、副業詐欺に関する不安を抱える方々に向けた、迅速かつ効果的な法的支援を提供するものです。

このプランでは、弁護士名義でのクーリング・オフ通知書の送付を通じて、契約解除の意思を明確にすることにより、被害者の方々が抱える精神的な不安を軽減し、冷静な判断ができるようサポートします。

私たちの目指すところは、法的な手続きをスムーズに進めることで、被害者の方々に安心した生活を取り戻していただくことです。

今後も、より多くの方々に安心を提供できるよう、当事務所は全力でサポートを行い、信頼される法的支援を提供してまいります。

■事務所概要

弁護士法人 大地総合法律事務所

本社所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-16 Daiwa芝大門ビル 6階・7階

代表取締役：佐久間 大地

取扱業務：詐欺被害/借金問題/相続対策/誹謗中傷/不倫問題

公式HP：https://daichi-lawoffice.com/

詐欺ポート：https://daichi-lawoffice.com/sagi-port/

債務ポート：https://daichi-lawoffice.com/saimu-port/

■代表弁護士紹介



佐久間 大地（さくま だいち）

第一東京弁護士会所属（登録番号：55138）

中央大学法学部政治学科卒業、中央大学法科大学院修了。都内法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所を開業。

「正しいものが泣き寝入りする社会は許せない」との思いから大地総合法律事務所を設立。詐欺・借金・消費者被害に関する法的支援を専門に扱う。

5万件を超える相談実績から「詐欺師が最も嫌がること」を熟知しており日々の相談対応・交渉・訴訟を通じて、被害者救済と生活再建の支援に取り組んでいる。

近年ではSNSやマッチングアプリを悪用した詐欺、消費者金融を利用させる副業詐欺、仮想通貨詐欺など、複雑化する被害に関するメディア対応も行い、詐欺被害撲滅を目指している。

