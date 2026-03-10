健康経営優良法人2026発表 ― 取得後に企業が取り組むべき「食施策」とは ―

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営における食施策の重要性について情報発信を行っています。

2026年3月9日、経済産業省より「健康経営優良法人2026」が発表されました。近年、認定企業数は年々増加しており、2026年度は大規模法人部門・中小規模法人部門を合わせて1万社を超える企業が認定を取得しています。健康経営は、人的資本経営を支える重要な経営戦略として定着しつつあります。

一方で、「健康経営優良法人を取得したものの、その後の具体的な施策に悩んでいる」という企業の声も少なくありません。認定取得はゴールではなく、持続的な取り組みのスタートです。

本記事では、「健康経営優良法人2026」取得後に企業が強化すべき“食施策”について解説します。

■ 健康経営優良法人取得後に求められる取り組み

健康経営の評価項目には、生活習慣病対策、受診率向上、ストレスチェック、職場環境整備などが含まれます。なかでも重要なのが「生活習慣の改善支援」です。

厚生労働省の国民健康・栄養調査では、以下のような課題が継続的に指摘されています。

・野菜摂取量不足

・食塩摂取量過多

・朝食欠食率の上昇

これらの食習慣は、生活習慣病リスクだけでなく、日々の体調や集中力にも影響します。

また、プレゼンティーイズム（出勤しているが健康問題により本来のパフォーマンスを発揮できていない状態）は、企業の生産性損失の大きな要因とされています。その背景には食習慣や生活リズムが密接に関係しています。

健康経営優良法人2026の次のステップとして、食を活用した具体的な健康施策の導入が重要視されています。

■ なぜ健康経営において“食施策”が有効なのか

健康経営の取り組みの中でも、食施策は実効性の高い領域です。その理由は主に3つあります。

１. 全従業員にアプローチできる施策であること

食事は誰もが毎日行う習慣です。対象者を限定せず、全従業員に働きかけることができるため、参加率を確保しやすい施策といえます。会議食や社内イベント食など、企業が環境として関与できる点も特徴です。

２. 日々の体調やパフォーマンスと直結していること

食習慣は集中力や疲労感などのコンディションに影響します。生活習慣病予防にとどまらず、プレゼンティーイズム対策や生産性向上といった経営課題にも関係するため、健康経営の中核施策となり得ます。

３. 行動変容につなげやすいこと

測定による可視化や栄養相談、実食体験を組み合わせることで、「明日から何を変えるか」を具体化できます。日常行動であるからこそ、小さな改善が継続しやすく、効果検証とも相性が良い領域です。

取得後の健康経営を“実践フェーズ”へ進めるうえで、食施策は有効なアプローチといえます。

■ 健康経営優良法人取得後に取り組むべき具体的食施策

1．健康測定 × 栄養相談

体組成や推定野菜摂取量などを測定し、管理栄養士が個別に改善ポイントを整理します。数値を起点に「何をどう変えるか」が明確になり、行動につながりやすくなります。

2．実食型健康セミナー

減塩や野菜摂取、朝食などのテーマに合わせて“食べて体験する”プログラムを実施します。知識を実際の行動へと落とし込みやすい点が特徴です。

3．食環境の整備

会議弁当や社内イベント食、設置型の食事サービスなど、自然と健康的な選択ができる環境を整備します。習慣化の鍵は「環境設計」にあります。

4．継続型プログラム設計

測定 → 学習 → 実践 → フォロー（再測定）を年間で設計し、単発施策で終わらせず、継続的な健康改善につなげます。

■ Smile mealの健康経営支援

株式会社Smile mealでは、企業の健康経営を「食」の側面から支援しています。

健康測定会、栄養相談会、実食型セミナー、料理教室（クッキングセミナー）、食環境整備（設置型サービスの提案）、年間プログラム設計、健康経営申請・取得のコンサルティングまで、一気通貫で支援が可能です。

全国の管理栄養士ネットワークを活かし、企業規模や拠点数に応じた柔軟な運用にも対応。科学的根拠と現場実装を両立した“実践型の食施策”を提供しています。

■ 健康経営優良法人2027を見据えて

健康経営は、認定取得から人的資本経営の実装フェーズへと移行しています。

健康経営優良法人2026を取得した企業こそ、次の一手として“食施策”の強化を検討するタイミングです。

健康経営における「食」の課題については、ぜひ株式会社Smile mealまでご相談ください。

■株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までをワンストップで提供。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施しています。

従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策の実装を支援しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容：

・健康経営支援（食を活用した健康経営コンサルティング、健康セミナー、健康機器測定会、栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・イベント・メディア出演

・食に関するイベントのプロデュース

・コラム執筆

・栄養価計算、アドバイス

・キッチンスタジオレンタル など

URL

https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenko@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）