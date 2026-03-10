全国主要都市に展開するアイラッシュ・ネイルサロン「アンジェリカミッシェル」が3月28日(土)OIMACHI TRACKSにオープン

株式会社ネクストリンク

全国主要都市にアイラッシュ・ネイルサロンを展開する、株式会社ネクストリンク (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岸本 雄太) は、東京都品川区・OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）に、16店舗目となるアイラッシュ・ネイルサロン「アンジェリカミッシェル 大井町トラックス店」を、2026年3月28日(土)にオープンいたします。

「アンジェリカミッシェル」について

アンジェリカミッシェルは、「感動は、細部に宿る。」というブランドコンセプトのもと、空間・技術・ホスピタリティの細部にまでこだわりを持ち、お客様に信頼して通っていただけるサロンづくりを目指しています。また、コンテスト受賞者や認定資格保持者のスタッフが在籍しており、高い技術水準とお客様に寄り添った丁寧なカウンセリングを心がけています。

「アンジェリカミッシェル 大井町トラックス店」の特徴

OIMACHI TRACKS(https://www.oimachi-tracks.com/) は、大井町駅周辺広町地区開発プロジェクトの一環として誕生した、大井町駅直結の大型複合施設です。オフィスやホテルレジデンス、個性豊かなショップ＆レストランが一体となり、都市の利便性と開放感を兼ね備えた“アウトモール型”の新しい商業空間として注目を集めています。

(1) アイラッシュ＆アイブロウ

アンジェリカミッシェルではアイゾーンのトータルビューティーをご提案するため、パリジェンヌラッシュリフトやアイブロウスタイリングをはじめ、幅広いメニューを取り揃えております。また豊富な知識と技術力で、お客様のご希望やお悩みに沿ったご提案をさせていただきます。

(2) ネイル

アンジェリカミッシェルではベースジェル・カラージェル・トップジェル全てに、爪を削らないパラジェルを使用しており、全店舗パラジェル認定サロンの登録を受けています。またオフの際はべースを一層残すフィルインを推奨しており、爪の健康を第一に美しさを最大限に引き出します。

(3) 街にひらかれた心地よい空間

店内は、ホワイトベージュとオレンジブラウンのタイルを基調に、素材感のある壁やステンレスをアクセントにした温かみのある空間となっています。曲線のカウンターとネイルテーブルがやわらかな印象を生み、コンパクトながらも開放感を感じられる設計に。外とゆるやかにつながる開放感を取り入れながら、プライベート空間もしっかり確保しています。

新店舗概要

店舗名：アンジェリカミッシェル 大井町トラックス店

所在地：東京都品川区広町2-1-17 OIMACHI TRACKS 4F

営業時間：10:00～21:00（最終受付20：00）

取扱いメニュー：アイラッシュ／アイブロウ／ネイル

TEL：03-6809-9688

アンジェリカミッシェルHP：https://angelica-michelle.com/

─ スケジュール ─

2026年3月28日（土） グランドオープン（予約受付開始）

▼お問い合わせ先

広報担当：市田

Email：ichida@funnext-group.co.jp

株式会社ネクストリンクについて

弊社はアイラッシュ・ネイルサロン「アンジェリカミッシェル」を16店舗運営しております。グループ会社ではコンセプト・ターゲットの異なる別ブランドのサロン展開や、WEBデザイン事業など、多角的に事業を手掛けております。また、「ココロ動かす、感動を。」をグループパ―パスに掲げ、まだ世界にない次の感動を創造する企業を目指しています。

会社概要

商号：株式会社ネクストリンク

代表者：代表取締役社長 岸本 雄太

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1-27-7

設立：2012年4月

事業内容：アイラッシュ・ネイルサロン「アンジェリカミッシェル」の運営

企業HP：http://next-link.jp/

グループ会社

株式会社ファンネクストグループ：https://funnext-group.co.jp/

株式会社VBエンターテインメント：https://venusbelt.com/

株式会社スピカデザイン：https://spiqa.design/