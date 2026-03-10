「あなたのアプリは大丈夫？利用実態調査と事例から見えるUX改善の優先順位」オンラインセミナーをアイリッジと共同開催

株式会社Sprocket

CX改善プラットフォームを提供する株式会社Sprocket（本社：東京都品川区、代表取締役：深田 浩嗣）は、株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田 健太郎）と共同で、2026年3月24日にオンラインセミナー「あなたのアプリは大丈夫？利用実態調査と事例から見えるUX改善の優先順位」を開催します。

開催の背景

スマートフォンの普及にともない、重要な顧客接点として自社アプリを提供する企業が増えています。一方で、アプリのダウンロードが進んだものの「顧客体験が本当に良くなっているのかわからない」「アプリの評価指標をどう設計すれば良いのか」など、UX改善の進め方やアプリの評価方法がわからず、活用が思うように進まないという声も多く聞かれます。

コンバージョン率などの単発の数値だけを追う改善には限界があります。ユーザーがアプリをどう使い、どこでつまずいているかを正確に把握し、習慣や生活に寄り添う体験を設計することが、長期的な顧客ロイヤルティの向上につながります。

セミナーの内容

本セミナーでは、アイリッジが独自に実施した店舗アプリの利用実態調査をもとに、ユーザーの行動とつまずきを解説します。さらに、アプリとWebの両面からUX改善を支援してきたアイリッジとSprocketが、データ取得・活用の具体的な方法を対談形式でお伝えします。セミナーは途中入室・途中退室が可能ですので、お気軽にお申し込みください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32195/table/209_1_d5768e7628f9c23c5151aac5c309c58b.jpg?v=202603100951 ]

CX改善プラットフォーム「Sprocket」について

Sprocketは、MA・CDP・BIなどの機能を併せ持つ、複数のプロダクトからなるCX改善プラットフォームです。データから顧客理解を深め、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションを取ることで、CXの全体最適を実現します。

https://www.sprocket.bz/

株式会社Sprocketについて

株式会社Sprocketは、「テクノロジーで、人と企業が高め合う関係を作る」をミッションに、企業のマーケティング活動を支援しています。顧客接点の全体最適化ニーズに応えるプラットフォームとPDCAサイクルを確実に回すための伴走支援をセットで提供することで、企業固有の課題に向き合い、成果創出にコミットします。

名 称：株式会社Sprocket（英文社名 Sprocket Inc.）

設 立：2014年4月

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-24-4 K.U.ビル6階

事業内容：CX改善プラットフォーム「Sprocket」の開発・運用とコンサルティングによる成果創出コミットメントサービスの提供

代表者：深田 浩嗣（ふかだ こうじ）