4/7(火)IR Robotics主催【経営者セミナー＆交流会】開催決定！in collaboration with Forbes JAPAN SALON

株式会社IR Roboticsは、Forbes JAPAN SALON とのコラボレーションで 、経営者限定セミナー＆交流会「買収M＆Aで会社を成長させる極意」を2026年4月7日（火）、東京都港区白金台のザ テンダーハウスにて開催いたします。ゲストスピーカーには、CCH代表取締役 兼 ホリイフードサービス(東証スタンダード 3077)取締役の高鍬 仁一 氏を迎え、M&A成功のための戦略と実践事例をお話しいただきます。

イベントの詳細

お申し込みはこちら :https://www.irrobo-community.jp/event-details/ir-roboticsshusai-in-collaboration-with-forbes-japan-salon-keieishaseminaandokoryukai

高鍬 仁一 氏ゲストスピーカー

株式会社CCH 代表取締役

ホリイフードサービス株式会社 取締役



2010年に株式会社シティクリエーションホールディングス（現CCH）を設立し、代表取締役社長に就任。

2022年、東証スタンダード上場のホリイフードサービス株式会社を連結子会社化。

セッションの注目ポイント

イベントスケジュール

- 超人気洋菓子店「キルフェボン」の買収→企業価値を大幅に向上させてから売却を行った戦略とは- 未上場企業ながら上場企業の敵対的買収を行うまでの裏側

17:30 受付開始

17:30～ 到着された方から随時お名刺交換タイム

18:30～ ゲストスピーカーによるM&Aショートセッション

19:00～ ご歓談

20:30 中締め

21:00 完全撤収

過去開催の様子

セッション中の様子ご歓談中の様子

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業／上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業／上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/