「本選考に繋がらないインターン」からの脱却！採用コストを無駄にせず熱狂的ファンにかえるインターン戦略
お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/1ZtasyvamQz6BPVvAGxxsgg3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1ZtasyvamQz6BPVvAGxxsgg3ska1)
セミナー内容
インターンシップに多額のコストをかけて集客しても、本選考へ進まずに「離脱」されてしまえば、それは全て無駄になってしまいます。
集客への投資を無駄にしないための「採用ROIの向上」は急務です。
学生を「また連絡か」と飽きさせず、自社に“沼らせる”最新のグリップ戦略を徹底解説します。
どのタイミングで・どんなコンテンツを届ければ学生の志望度を引き上げられるのか、具体的な体験設計とコミュニケーション術をお伝えします。
歩留まりを向上させ、集客コストを確実に「採用成功」へ繋げたい経営者・人事担当者様は必見です。
こんな方におすすめ
・インターンには集客できているが、本選考への動員率（移行率）が低い
・選考途中でのフェードアウト（離脱）を防ぎ、歩留まりを改善したい
・掛け捨てになっている採用コストのROI（投資対効果）を最大化したい
・学生とのコミュニケーションを見直し、自社の圧倒的なファンに育てたい
セミナーで得られること
・本選考への動員率を上げる具体策
・「熱狂的ファン」を創る体験設計
・採用ROIを最大化する運用ノウハウ
登壇者情報
株式会社アローリンク
HRi事業部 部長
蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)
2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。
グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング"や"採用マーケティング"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。
不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。
セミナー概要
タイトル：「本選考に繋がらないインターン」からの脱却！採用コストを無駄にせず熱狂的ファンにかえるインターン戦略
開催日 ：2026年3月23日(月) 14:00-15:00
会場 ：オンライン
参加費 ：無料
定員 ：50名
登壇者 ：蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)
