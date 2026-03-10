株式会社アローリンク

セミナー内容

インターンシップに多額のコストをかけて集客しても、本選考へ進まずに「離脱」されてしまえば、それは全て無駄になってしまいます。

集客への投資を無駄にしないための「採用ROIの向上」は急務です。





こんな方におすすめ

本セミナーでは、弊社が2,000万円を投じて検証した「インターン後から本選考までの歩留まり改善フロー」の裏側を公開します。学生を「また連絡か」と飽きさせず、自社に“沼らせる”最新のグリップ戦略を徹底解説します。どのタイミングで・どんなコンテンツを届ければ学生の志望度を引き上げられるのか、具体的な体験設計とコミュニケーション術をお伝えします。歩留まりを向上させ、集客コストを確実に「採用成功」へ繋げたい経営者・人事担当者様は必見です。

・インターンには集客できているが、本選考への動員率（移行率）が低い

・選考途中でのフェードアウト（離脱）を防ぎ、歩留まりを改善したい

・掛け捨てになっている採用コストのROI（投資対効果）を最大化したい

・学生とのコミュニケーションを見直し、自社の圧倒的なファンに育てたい

セミナーで得られること

・本選考への動員率を上げる具体策

・「熱狂的ファン」を創る体験設計

・採用ROIを最大化する運用ノウハウ

登壇者情報

株式会社アローリンク

HRi事業部 部長

蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。

グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング"や"採用マーケティング"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。

不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。

セミナー概要

タイトル：「本選考に繋がらないインターン」からの脱却！採用コストを無駄にせず熱狂的ファンにかえるインターン戦略

開催日 ：2026年3月23日(月) 14:00-15:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 伊藤俊輝

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

■提供サービス

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/

