ＪＡ三井リース、年間1.8万件の見積書登録業務に「Ai Workforce リースソリューション」を導入。5割の作業時間削減を目指す。

株式会社LayerX（東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）が提供するAIプラットフォーム「Ai Workforce」リースソリューションが、ＪＡ三井リース株式会社（東京都中央区、代表取締役 社長執行役員 新分 敬人、以下「ＪＡ三井リース」）に導入されました。

本導入により、見積書内容のシステム登録業務の効率化を目指します。

導入の背景

ＪＡ三井リースでは、年間約1.8万件に及ぶ見積書の登録業務を、主に事務担当者の約150名が行っています。取り扱う物件は多岐にわたり、従来より以下の課題を抱えていました。

導入の概要

- 膨大なデータ化作業の負荷：サプライヤーごとにレイアウトが異なる見積書から、膨大な数の明細を目視で確認し、品名や金額等を正確に転記する手作業が担当者の大きな負担となっていた。- 複雑な判断を伴うコード付与：時には数百行に及ぶ大量の明細項目について、社内のマスタ表やルールに照らして適切な管理コードを特定・付与する工程に多大な時間を要していた。

ＪＡ三井リースは、業務品質を維持したまま業務効率化を実現するためにソリューションを検討。トライアルを経て、以下の点が評価され「Ai Workforce」リースソリューションの本格導入を決定しました。

1. 従来のOCR製品では実現できなかった高精度の自動転記

多種多様なフォーマットの見積書でも、AIが内容を読み取り高精度で自動転記。現場ユーザーからは「転記の精度が高い」「想定した以上に工数を削減できる」との評価を受け、人が対応するには多大な時間を要する膨大な明細を含む見積書について、作業を自動化できることが確認されました。本導入により、作業時間全体の5割（年間7,500時間）削減を目指します。

2. ユーザーの判断を補助する柔軟な機能

付与すべきコードの判定において、AIが「第一候補」だけでなく「他候補」や「判定理由」などを併せて提示する設計が、担当者が正確に最終判断を下せる仕組みとして評価されました。また、例外的な取り扱いが必要な条件についてAIが該当する見積書を自動検知してアラート表示する機能などにより、例外的なケースについても見落としを防ぐ運用が可能になりました。

3. 直感的な操作性

検証に参加したユーザーからは「非常にわかりやすいUIで、迷わず操作できる」といった声が多数寄せられました。業務の合間でもストレスなく利用できる操作設計により、システム習熟にかかるコストを最小限に抑えつつ、現場主導での迅速な業務改善を可能にしています。

4. 1ヶ月という短期間かつ高精度での検証

AIプラットフォームである「Ai Workforce」の強みを活かし、ＪＡ三井リース向けのカスタマイズと検証作業を1ヶ月という短期間で実現。プラットフォーム上に構築されたワークフローを元に、現場ユーザーの評価を踏まえた改善・検証のサイクルを高速に回すことで、高い精度も達成。これにより、業務適用までのリードタイム最小化を実現しました。

ＪＡ三井リース株式会社 業務企画部 部長 井上様のコメント

当社では、リース契約書に添付する物件明細の作成業務において、長年にわたり業務負担の軽減が課題となっていました。

これまでにも複数のソリューションを検討・試行してきましたが、サプライヤーごとに見積書の書式が大きく異なるため、非定型書式への対応が難しく、抜本的な効率化には至っていませんでした。

今回導入した「Ai Workforce」は、非定型書式に対する高いOCR読取精度を備えている点に加え、AIによる基幹システム上のコード付与やワーニング出力など、実務で求められる水準の処理精度を実現していました。

従来のソリューションでは対応が難しかった領域においても、短期間で実用レベルに到達しており、LayerX社の技術力の高さを強く実感しています。

今後、当社は「Ai Workforce」のような最先端技術の導入により効率化を進めることで、お客様への提供価値の最大化を推進してまいります。

今後の展望

今後は、「Ai Workforce」が出力したデータを基幹システムへ連携する仕組みを構築し、一連の業務プロセスの更なる効率化を目指します。 また、「Ai Workforce」が持つ汎用的なAIプラットフォームとしての能力を活かし、今回の見積書処理にとどまらず、幅広いユースケースへの活用についても検討を進め、全社的な業務効率化と価値創造を一層推進していきます。

ＪＡ三井リースについて

ＪＡ三井リースは、ＪＡグループ、三井グループを基盤とし、農林水産業の生産・流通・販売ネットワーク、金融ネットワーク、グローバルな事業ネットワークを有する総合リース会社として、様々な業界や商品に関する豊富な知識と経験に基づく専門性を強みに、「モノ・事業・金融」起点のソリューションを提供しています。 DXを重要施策として位置づけ、データとデジタルテクノロジーの活用により、営業・業務・経営管理の各領域で変革を進め、迅速で柔軟な意思決定と革新的なサービス提供を目指しています。

Ai Workforce （エーアイ ワークフォース） について

「Ai Workforce」は、「企業と成長を共にする」をコンセプトとしたAIプラットフォームです。自律的に判断・行動するエージェントと、安定的に処理を行うAIワークフローを組み合わせることで、単発のタスク処理にとどまらず、連続的で多様な業務の自動化を実現します。1つのプラットフォーム上で異なる部署の幅広い業務をカバーできるため、AI活用の「サイロ化」を防ぎます。

PDFや Microsoft Word、Excel、PowerPoint 等のドキュメント処理に特化しており、生成AIでの処理に限らず、カスタマイズしたExcelテンプレートへの転記や機密情報のマスキングなど、多彩なモジュールを備えています。ドキュメントの検索機能も充実しており、社内に散在するナレッジやノウハウを利用者がアクセスしやすい形で蓄積・共有することができます。

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIクラウド「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

