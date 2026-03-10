『「リードの質」を高める実践的体系』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260324/M1D



■セミナー概要

労働人口の減少や市場競争の激化に伴い、B2Bマーケティング・セールスにおける「リード獲得の量」を追うモデルは限界を迎えつつあります。

今、現場に求められているのは、営業部門が即座に動くべき「質の高いリード」をいかに安定的に供給できるかという、クオリティを基軸とした組織構造への転換です。





本ウェビナーでは、専門知見を持った企業が登壇し、リードの質を構造的に高めるための「戦略」と「具体的手法」を体系化して提示します。顧客の顕在課題をいかに捕捉し、AIと外部データベースを用いてどう選別し、それをどのような供給フローで営業へと繋ぐべきかといった課題について、専門家としての答えを提供します。リード獲得、商談創出の意味を再定義し、組織全体の商談確度を最大化させるための一気通貫のプロセスを、各分野のエキスパートが解説いたします。・このような方におすすめの内容です・Web広告や展示会頼みの集客から脱却し、持続可能なリード獲得チャネルを構築したい方・ツールを導入したものの、配信する施策やリソースが足りず、十分に活用できていない方・獲得数は増えても商談に繋がらず、営業現場との連携や歩留まりに課題を感じている方・担当者の「勘」に頼らず、データと戦略によって組織的に商談確度を最大化したい方・定員160名・開催場所・方法Zoom※URLは直前にメールにてご連絡いたします。※「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。■主催・共催マジセミ株式会社株式会社XAION DATAテクロ株式会社株式会社イノーバ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260324/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]