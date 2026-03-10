『ランサムウェア攻撃で、バックアップが復元できないのはなぜか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tenda-2-20260327/M1D



■警察庁令和7年度レポートに見る最新ランサム攻撃の実態

警察庁の最新レポートによると、ランサムウェア攻撃の被害は依然として高止まりしています。攻撃は暗号化だけでなくデータ流出や二重恐喝へと巧妙化しており、被害額や業務停止の期間も深刻化しています。こうした状況を踏まえ、中小企業も含む幅広い企業を対象に、今年度末頃の制度開始を目指す「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の検討が進んでおり、各社には対策状況の可視化と対応が求められています。





■ランサム攻撃ではバックアップが狙われ、復旧不能となるケースが増加従来のバックアップ運用では、ネットワーク接続されたストレージやNASが攻撃者の標的となり、暗号化や削除によって利用不能になる事例が増えています。復元を試みてもデータが破損していたり、世代管理の不備で必要な情報が残っていないケースも多発。結果として、バックアップがあっても事業継続が不可能になる企業が少なくありません。■“改ざんも削除も不可能”─イミュータブルバックアップで確実に復元Barracudaのバックアップ製品は、オンプレ環境を保護する BBS（Barracuda Backup Server）と、Microsoft 365を保護する CCB（Cloud-to-Cloud Backup）の2種類がございます。どちらもデータを改ざんも削除もできない 「イミュータブル」な状態で保存し、ランサムウェアに侵入されても安全に復元できます。BBSではネットワーク共有プロトコルを排除し、攻撃経路からバックアップ領域を物理的・論理的に隔離。さらにクラウドでの二重バックアップにより、BCP対策も同時に実施可能です。CCBではMS365各種データを容量・保持期間無制限でバックアップが可能です。「高額そう」と思われがちですが、実際は 中小企業でも導入しやすいコスト設計 となっており、ランサム被害後でも確実な復元と事業継続を実現します。■こんな方におすすめ- 中小企業でも導入可能なコスト感で、安全性を高めたい方- Microsoft 365を利用中で、オンプレ環境とシームレスに安全性を強化したい方- ランサム対策としてバックアップを運用しているが、復旧の確実性に不安がある方- 取引先要請やサプライチェーン対応を見据え、復旧体制の説明可能性を高めたい方■主催・共催株式会社テンダバラクーダネットワークスジャパン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

