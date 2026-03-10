『夜間・休日の障害対応、“あの人頼み”になっていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/heartbeats-20260327/M1D



■少人数・兼務で回すインフラ運用の現実

事業を支えるサーバーやクラウド基盤は「止められない」一方で、運用体制は少人数・兼務で回している企業が少なくありません。監視ツールの導入やアラート通知までは整備していても、構築・運用・改善を継続的に担える専任体制を確保できず、アプリ開発者がインフラも兼務しているケースも多いのが実情です。

その結果、日々の運用が“回っているように見える”状態のまま、業務過多・属人化・運用品質のばらつきといった課題を抱え続けてしまいます。





■アラートは鳴るが初動は人次第の危うさ夜間・休日に障害通知が来ても、「詳しい人が気づけるか」「起きて対応できるか」「何をすべきか判断できるか」に依存していないでしょうか。アラートは受け取れていても、切り分けや一次対応の手順が整っていなければ、対応が遅れ、復旧までの時間が伸びるリスクは高まります。また、インフラの知識や過去経緯が一部の担当者に偏っていると、問い合わせ先の判断やベンダー調整も含めて“その人次第”になり、体制の継続性にも不安が残ります。運用の不安は感じているのに、どこから手を付ければよいか分からず、改善が先送りになる――こうした状況は多くの現場で起きています。■検知から一次対応までを止めない体制設計本セミナーでは、「監視が必要」という前提を踏まえつつ、単なる通知で止まらず、検知から一次対応までを24時間365日で担保する体制をどう設計するかを整理します。具体的には、監視項目の設計、一次対応の範囲、エスカレーション設計、クラウド／オンプレ混在環境での役割分担など、運用を外部活用する際に詰まりやすいポイントを解説します。「丸っと任せたいが、どこまで任せられるのか」「今の体制のまま続けてよいのか」を判断できる状態にすることがゴールです。夜間・休日を含めた運用品質を担保し、属人化を解消しながら運用を継続できる体制づくりのヒントを持ち帰っていただけます。■こんな人におすすめ・夜間・休日の監視・一次対応を自社で担保できず、不安を感じている方・アプリ開発者がインフラも兼務しており、業務過多・属人化が進んでいる方・サーバー／クラウドの運用を「どこまで外部に任せるべきか」判断に迷っている方・クラウド導入・運用改善を進めたいが、何から着手すべきか整理できていない方・現在のインフラコストやセキュリティ対策が適切か、客観的に見直したい方■主催・共催株式会社ハートビーツ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/heartbeats-20260327/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]