【応募総数400社超】Unito、日本経済新聞社主催「NIKKEI THE PITCH GROWTH」決勝大会にて「レオス賞」を受賞

株式会社Unito

帰らない日は家賃が下がる住まい「unito」を提供する株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下当社）は、2026年3月8日（日）に開催された「NIKKEI THE PITCH GROWTH」決勝大会に出場し、レオス賞を受賞しました。

NIKKEI THE PITCH GROWTHは、日本経済新聞社が主催する全国のスタートアップ・アトツギベンチャーを対象にしたピッチコンテストです。決勝大会には、全国から400社を超える応募の中からブロック予選を勝ち抜いたファイナリスト22社が出場しました。

当社は、2025年12月に開催された東京Aブロック予選で「東日本銀行賞」と「優秀賞（ファイナリスト）」を受賞しています。この度の決勝大会においてもレオス賞を受賞しました。

◼︎当社成績概要

・東京Aブロック予選：東日本銀行賞、優秀賞（ファイナリスト）

・決勝大会：レオス賞

◼︎NIKKEI THE PITCH GROWTHについて

「NIKKEI THE PITCH」は、日本経済新聞社が主催する次世代のスター企業を発掘・支援するプロジェクトです。この度開催された「NIKKEI THE PITCH GROWTH」は、全国のスタートアップやアトツギベンチャーを対象にした日本最大級のピッチコンテストです。



決勝大会では400を超える応募の中から、ブロック予選を勝ち抜いたファイナリスト22社参加。計7部門（グランプリ、準グランプリ、スタートアップ部門賞、アトツギベンチャー部門賞、オーディエンス賞、ストライク賞、レオス賞、SMBCベンチャーキャピタル賞）にて、出場企業が表彰されました。



詳細はこちら：https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/)

NIKKEI THE PITCH GROWTH 2024-2025決勝大会の結果及び決勝大会ピッチランの動画：後日配信予定

◼︎コメント

（写真左よりレオス・キャピタルワークス 代表取締役社長 藤野 英人氏、Unito代表取締役 近藤佑太朗）

Unito代表取締役 近藤佑太朗

この度は貴重な賞をいただき誠にありがとうございます。現在、AIが急速に普及する中で、私たちはリアルアセットとテクノロジーを掛け合わせることで、新たな暮らしの創出に挑戦しています。この時代の流れは、当社にとって追い風であると確信しています。



コロナ禍直前の2020年に創業し、様々な逆境を迎えながらプラットフォーム事業の拡大を経て、現在はリアルアセットの開発を加速させています。



2050年の未来に向け、社会構造や働き方が多様化する今、住まいのあり方もまた、大きな進歩を遂げなければなりません。この度の受賞を励みに、より一層の社会貢献に努めてまいります。

◼︎住んだ日数分だけで暮らせる家賃システム「リレント」（特許取得済※）について

※リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」

日数単位の家賃システム「リレント」は、居住者が外泊する日をオンラインで申請（リレント）すると、申請した日数に応じて家賃が減額される仕組みです。当社はリレントされた部屋を宿泊施設として提供し、居住者はリレントにより家賃を「住んだ日数分」に調節できます。



リレントシステム最大の特徴である「賃貸と宿泊の二毛作運営」により、入居者には「家賃の無駄」を省いた柔軟な暮らしの提供を、不動産オーナーには「賃貸住宅」に「宿泊機能」を組み込むことで安定的な高稼働率・収益を最大化したレジデンス経営を実現しています。



URL：https://unito.life/(https://unito.life/)

◼︎株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」をパーパスに掲げ、帰らない日は家賃がかからない住まい「unito」（ホテルレジデンス・サービスアパートメント）の企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で世界の暮らしの最適化を追求していきます。



2025年より、当社は新たな取り組みとして運用総額100億円規模を目標にした不動産ファンド「ジャパン・リビング・グロース・ファンド」を組成しました。本ファンドを通じて、日本のフレキシブルリビング市場の拡大を牽引してまいります。空き家活用や都心部の家賃高騰といった不動産業界の課題解決、二拠点居住推進、そして日本の国家戦略である「観光立国」の実現への貢献を目指します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company(https://unito.life/company)

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡