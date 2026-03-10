スマホに眠る大切な1枚を、もっと特別な宝物に。思い出の写真をぎゅっと抱きしめる「フォトフレームベア」が新登場
オリジナルぬいぐるみの企画、製造、販売を行う株式会社プティルウ（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：長田耕太）は、思い出の写真とテディベアを一緒に飾れる「フォトフレームベア」を2026年2月25日より販売開始いたしました。(URL:https://www.ptl.co.jp/c/gift/gift-set/graduation-gift/photoframe)
開発の背景：データ化の時代だからこそ、触れられる「ぬくもり」を
スマートフォンの中にたくさんの写真がデータとして眠っている現代。
だからこそ「とっておきの1枚」は、いつも目の届く場所に飾って、その時の感動や感謝の気持ちをいつでも思い出してほしい。そんな願いから「フォトフレームベア」は誕生しました。
無機質になりがちな写真立ても、愛らしいテディベアがぎゅっと抱きしめることで、まるでお部屋に「家族のぬくもり」が一つ増えたような、あたたかい空間を演出します。
「フォトフレームベア」3つの魅力1.思い出を「ぎゅっと抱きしめる」愛らしいフォルム
やわらかく毛並みの良いテディベアが、大切なL判写真をしっかりと両手で抱きかかえます。
写真の中の笑顔と、クマちゃんの優しい表情がリンクし、見るたびにホッと心が和むデザインです。
2.インテリアに馴染むサイズ感と、360度どこから見ても愛らしい立体感
ベアの高さは約18cm。リビングボードや玄関、勉強机の上など、ちょっとしたスペースにちょこんと座らせることができるサイズです。また、平面的な一般的な写真立てとは異なり、コロンとした丸い背中や横顔など、360度どこから見てもぬいぐるみならではの愛らしさを楽しめるのが大きな魅力です。カラーはインテリアに合わせやすいブラウンとホワイトをご用意しました。
3.足裏プリントで作る「世界にひとつだけのギフト」
オプションで、ベアの足裏にお名前や記念日をプリントすることが可能です。
贈る相手のお名前や、「卒業の日付」「お祝いの言葉」などを入れることで、既製品にはない、パーソナルで特別感のあるオンリーワンの贈り物になります。
■ こんなシーンでの贈り物に選ばれています
フォトフレームベアは、人生の様々な節目を彩るギフトとして最適です。
卒業・卒園の記念に： 仲良しの友達との写真や、部活の集合写真を入れて。
離れて暮らす祖父母・ご両親へ： お孫さんの成長記録や、家族旅行の思い出の写真をセットして母の日・敬老の日のギフトに。
結婚・出産のお祝いに： ウェディングフォトやエコー写真、ニューボーンフォトを飾る特別なフレームとして。
大切なペットのメモリアルに： 愛犬・愛猫のとびきり可愛い1枚を、テディベアが優しく守ります。
推し活アイテムとして： お気に入りのアイドルやキャラクターの写真、アクリルスタンドを抱きしめてもらう「祭壇」の一部としても人気です。
■ 1969年創業。テディベアのプティルウが届ける「安心のクオリティ」
半世紀以上にわたり、数々のオリジナルぬいぐるみを生み出してきたプティルウ。長年のノウハウを活かし、お顔の可愛さはもちろん、毛並みの手触り、写真を抱え込んだときの安定感など、細部までこだわり抜いて制作しています。
【期間限定】春の門出を祝う「ラッピング無料キャンペーン」を実施
卒業や入学、就職など、春は大切なお祝いが続く季節です。日頃の感謝や「おめでとう」の気持ちをよりスムーズにお届けできるよう、期間限定で「ラッピング無料キャンペーン」を実施いたします。 大切な思い出を彩る「フォトフレームベア」を、心を込めてお包みします。この機会にぜひ、特別なギフトとしてご利用ください。
期間： 2026年 4月19日（日）ご注文分まで
内容： オリジナルギフトラッピングを無料でご提供
対象商品： フォトフレームベア
【商品詳細】
商品名：フォトフレームベア(3S)
価格：税込 5,500円
内容：べア1体、フォトフレーム、ギフトボックス、期間限定で無料ラッピング付き
発売日：2026年2月25日
公式オンラインショップにて発売中となっております。
プティルウについて
プティルウは1969年創業。半世紀以上もの間、数多くのテディベアとその仲間たちを生み出してきました。私たちがお届けしたいのは、毎日がちょっとハッピーになる「こぐまのいる生活」。
忙しい毎日の中でぬいぐるみと触れ合うことで、ほんわか優しい時間を過ごしていただきたい。
これからも、生活に寄り添うぬいぐるみをつくって参りたいと考えています。
